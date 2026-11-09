به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، استاندار قم، در نشست مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان، با اشاره به اهمیت فعالیت‌های خیرخواهانه در حوزه آموزش، گفت: خیرین با ساخت مدارس، علاوه بر رفع کمبود فیزیکی، با مشارکت در توسعه فرهنگی و ارتقای سطح دانش، نقش مؤثری در کاهش آسیب‌های اجتماعی همچون اعتیاد ایفا می‌کنند.

اکبر بهنام‌جو با اشاره به نیاز روزافزون استان به فضای آموزشی به دلیل رشد جمعیت، تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌های آموزشی باید در چارچوب برنامه‌های توسعه و با همکاری دولت و خیرین با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های موجود، از امکان استفاده از زمین‌های موجود و طرح‌های مولدسازی برای تأمین منابع ساخت مدارس خبر داد.

استاندار قم با تأکید بر حمایت مدیریت استان از خیرین، تصریح کرد: استان قم موظف است در زمینه رفع موانع اجرایی از جمله تأمین زمین، انشعابات آب و برق، و مسائل مالیاتی و بیمه‌ای، در کنار مدرسه‌سازان باشد تا روند احداث مدارس تسریع شود.

اکبر بهنام جو در پایان با قدردانی از تلاش‌های خیرین، بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق اعضای مجمع در دوره جدید برای توسعه تجهیزات و زیرساخت‌های آموزشی جهت ارتقای کیفیت تحصیل دانش‌آموزان استان تأکید کرد.