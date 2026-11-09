به گفته کارشناس اداره کل هواشناسی دمای هوای کهگیلویه و بویراحمد در شبانه‌روز آینده ۶ درجه سانتیگراد کاهش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه وبویراحمد ، رییس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان گفت: حداقل دمای مناطق سردسیری استان به ۲ درجه سانتیگراد در بامداد روز سه‌شنبه می‌رسد و ساکنان مناطق گرمسیری استان نیز هوای پنج تا ۶ درجه صبحگاهی را تجربه می‌کنند.

ولی بهره‌مند با اشاره به اینکه هواشناسی استان برای کاهش خسارت‌های ناشی از سرمای هوا هشدار زرد صادر کرده است تاکید کرد: به فعالان بخش کشاورزی و دامداری توصیه می‌شود از پوشش‌های مناسب برای محصولات خود استفاده کنند و سیستم‌های گرمایشی در گلخانه‌ها و سالن‌های پرورش را آماده‌سازی کنند.

رییس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد درباره بارندگی اخیر نیز گفت: ۶۶ نقطه استان شاهد بارندگی بود.

‌بهره‌مند عنوان کرد: براساس داده‌های اداره کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد بیشترین میزان بارش سامانه اخیر در ایستگاه‌های قلعه‌رئیسی ۱۴۶ میلی‌متر، دشتروم ۱۴۴ میلی‌متر و امیرآباد بابکان ۱۴۲ میلی‌متر ثبت شد.