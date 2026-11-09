بیمارستان هزار تختخوابی امام خمینی همدان در آستانه ورود به مرحله اجرا

بیمارستان هزار تختخوابی امام خمینی همدان در آستانه ورود به مرحله اجرا

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، امیررضا یوسفیان گفت: این طرح بزرگ درمانی با برآورد اعتباری ۹۰ هزار میلیارد تومان، می‌تواند به یکی از مهم‌ترین محور‌های توسعه اقتصادی و درمانی استان و غرب کشور تبدیل شود.

او تاکید کرد: ساخت این مجموعه درمانی به یکی از محور‌های راهبردی استان تبدیل شده و با ایجاد اشتغال و جذب منابع مالی، نقش مؤثری در تحول اقتصادی همدان خواهد داشت.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به پیشینه ۲۰ ساله این طرح گفت: بیمارستان ۱۰۰۰ تختخوابی امام خمینی، یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های استان است که با تلاش و پیگیری مسئولان، اکنون به مراحل پایانی اقدامات لازم برای آغاز عملیات اجرایی رسیده است.

حمیدرضا حاجی‌بابایی افزود: با انتخاب پیمانکار جدید که هم‌اکنون ساخت دو بیمارستان را نیز برعهده دارد، زمینه اجرای این طرح فراهم شده و پیمانکار وعده داده بیمارستان را طی چهار سال به بهره‌برداری برساند.

او با اشاره به برآورد ۹۰ هزار میلیارد تومانی هزینه ساخت این بیمارستان به قیمت روز تصریح کرد: این مجموعه با الگوبرداری از طرح بیمارستان ۱۰۰۰ تختخوابی تهران احداث می‌شود و از نظر زیرساخت و امکانات، طرحی ماندگار برای دهه‌های آینده خواهد بود.

حاجی بابایی گفت: اجرای این طرح علاوه بر ایجاد حدود پنج هزار فرصت شغلی، همدان را به یکی از قطب‌های مهم سلامت کشور تبدیل می‌کند و ظرفیت ارائه خدمات درمانی به استان‌های همجوار و حتی بیماران خارجی، از جمله شهر نجف، را خواهد داشت.

نایب‌رئیس دوم مجلس شورای اسلامی همچنین از برنامه‌های مکمل حوزه سلامت در استان خبر داد و گفت: بیمارستان بعثت همدان با اعتباری بالغ بر سه هزار میلیارد تومان در حال نوسازی است و بیمارستان ۳۰۰ تختخوابی سرطان نیز طی شش ماه آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

او با اشاره به برنامه احداث شهرک سلامت در کنار بیمارستان ۱۰۰۰ تختخوابی تاکید کرد: این شهرک در زمینی به مساحت ۴۴ هکتار پیش‌بینی شده که ۱۰ هکتار آن به بیمارستان اختصاص می‌یابد و ۳۴ هکتار دیگر شامل اراضی متعلق به مردم است. هدف ما تصاحب زمین‌های مردم نیست، بلکه به دنبال مشارکت مالکان در ساخت مجموعه‌هایی همچون مطب پزشکان، آزمایشگاه‌ها و سایر مراکز خدمات سلامت هستیم تا خود مردم نیز از منافع این طرح بهره‌مند شوند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان هم با تأکید بر ضرورت نگاه ملی به این طرح گفت: بیمارستان ۱۰۰۰ تختخوابی امام خمینی تنها یک طرح استانی نیست، بلکه با توجه به ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده، می‌تواند خدمات درمانی مورد نیاز جمعیتی حدود ۲۰ میلیون نفر در غرب کشور را پوشش دهد.

غلامرضا کلوندی با اشاره به توسعه گردشگری سلامت در همدان افزود: ۲۰ تخت بین‌المللی برای ارائه خدمات به بیماران خارجی تجهیز شده است. همچنین طی پنج ماه گذشته، حدود دو هزار بیمار عراقی برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان بعثت همدان مراجعه کرده‌اند که این مراجعات حدود ۶۰۰ هزار دلار ارزآوری برای استان به همراه داشته است.

شهردار همدان نیز در این نشست با اعلام آمادگی مجموعه مدیریت شهری برای همکاری در اجرای این طرح گفت: تلاش می‌کنیم وضعیت ۱۰ هکتار از اراضی تعیین‌تکلیف‌نشده مرتبط با این طرح، هرچه سریع‌تر مشخص شود تا زمینه پیشبرد طرح و آغاز مراحل اجرایی آن فراهم شود.

احداث بیمارستان ۱۰۰۰ تختخوابی امام خمینی در کنار توسعه شهرک سلامت، نوسازی بیمارستان بعثت و تکمیل بیمارستان تخصصی سرطان، از جمله برنامه‌های مهم حوزه سلامت همدان به شمار می‌رود؛ برنامه‌هایی که در صورت تحقق، می‌توانند علاوه بر ارتقاء زیرساخت‌های درمانی، جایگاه این استان را در گردشگری سلامت و ارائه خدمات تخصصی در غرب کشور تقویت کنند.