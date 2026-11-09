در نشست مراکز و آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای شهرستان برخوار، بر توسعه مهارت‌آموزی، شناسایی نیاز‌های واقعی بازار کار و تقویت همکاری صنایع و دستگاه‌های اجرایی تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان گفت: در این نشست مسائل و چالش‌های آموزشگاه‌های آزاد، توانمندسازی نیروی انسانی و برنامه‌های جدید سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای بررسی شد.

فریده روشن با اشاره به اجرای طرح کارآموزی در محیط واقعی کار افزود: این طرح با مشارکت صنایع و صنوف، زمینه آموزش عملی مهارت‌آموزان را فراهم می‌کند و علاوه بر نزدیک کردن آموزش‌ها به نیاز بازار کار، به تأمین نیروی انسانی مورد نیاز کارفرمایان نیز کمک خواهد کرد.

وی ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، صنایع، صنوف و دانشگاه‌ها را از اهداف شورای مهارت دانست و گفت: نیاز‌های مهارتی این مجموعه‌ها با محوریت فرمانداری جمع‌بندی و به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای منتقل می‌شود تا سهم هر بخش در اجرای آموزش‌های مورد نیاز مشخص شود.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان همچنین از پیش‌بینی بسته‌های حمایتی برای فعالان حوزه آموزش‌های مهارتی خبر داد و افزود: فراخوان دریافت تسهیلات حمایتی طی ۱۰ تا ۱۵ روز آینده اعلام می‌شود و دارندگان مدارک فنی و حرفه‌ای و آموزشگاه‌ها و مراکز کسب‌وکار آموزشی دارای مجوز می‌توانند با مراجعه به سامانه تیک ثبت‌نام کنند.

فریده روشن، سقف تسهیلات پیش‌بینی‌شده برای این طرح را ۲۰۰ میلیون تومان اعلام کرد.

شهرستان برخوار ۸۰ آموزشگاه فنی و حرفه‌ای آزاد با ۲۰ حرفه‌ی آموزشی دارد.