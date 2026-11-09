مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران با اشاره به مشارکت محدود صنایع در احداث نیروگاه‌های خورشیدی گفت: با وجود صدور مجوز اتصال ۴ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی برای صنایع بزرگ، هنوز ظرفیت احداث‌شده و وارد مدارشده به میزان مورد انتظار نرسیده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ فرهاد شبیهی در بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران با اشاره به آسیب‌های واردشده به شبکه برق تهران در جریان حملات گفت: ۵۰ درصد حملات در تهران رخ داد و ۱۷۰ نقطه آسیب دید؛ با این حال تلاش همکاران صنعت برق موجب شد پس از اعلام آتش‌بس، شرایط شبکه به سمت وضعیت عادی بازگردد.

وی با بیان اینکه پیک تابستان امسال با تأمین متناسب برق مورد نیاز پشت سر گذاشته شد، افزود: میزان خاموشی‌ها در تابستان امسال به حدود ۵۰ درصد سال گذشته رسید.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران با اشاره به اجرای برنامه مستمر خازن‌گذاری در شبکه برق پایتخت گفت: امسال هزار مگاوات خازن وارد مدار شد که نقش مؤثری در تأمین و تثبیت ولتاژ برق تهران داشت.

شبیهی از ادامه برنامه‌های تعمیراتی نیروگاه سیاه‌بیشه خبر داد و گفت: آخرین واحد این نیروگاه امسال وارد مرحله اورهال شده و پروژه تثبیت و عملیاتی‌سازی آن نیز در منطقه سیاه‌بیشه در حال اجراست.

وی با اشاره به ظرفیت ۷۰۰ مگاواتی تولید پراکنده در استان تهران افزود: تلاش می‌کنیم بخشی از برق مورد نیاز را در نزدیکی نقاط مصرف تأمین کنیم تا علاوه بر افزایش پایداری شبکه، تلفات برق کاهش یابد.

برنامه توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در ۱۸۶ نقطه استان تهران

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران با اشاره به ظرفیت‌های انرژی خورشیدی در استان تهران گفت: حدود ۲۷ هزار مگاوات ظرفیت برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در استان شناسایی شده و این ظرفیت در بیش از ۱۸۶ نقطه و ۹۶ کانون مستعد قرار دارد. تاکنون مجوز اتصال ۴ هزار مگاوات به شبکه صادر شده است و تلاش می‌کنیم این ظرفیت هرچه سریع‌تر وارد مدار تولید شود.

شبیهی با بیان اینکه روند ورود انرژی خورشیدی به شبکه همچنان کمتر از ظرفیت پیش‌بینی‌شده است، از مسئولان خواست برای تسریع در اجرای این طرح‌ها و احداث نیروگاه‌های خورشیدی همکاری بیشتری داشته باشند.

عملیات اجرایی ۲۰۰ ایستگاه شارژ خودروهای برقی در تهران

وی توسعه زیرساخت خودرو‌های برقی و ایستگاه‌های شارژ را از دیگر برنامه‌های مسئولیت اجتماعی این شرکت دانست و گفت: تلاش می‌کنیم عملیات اجرایی ۲۰۰ ایستگاه شارژ را آغاز کنیم تا گام مؤثری در توسعه استفاده از خودرو‌های برقی در استان تهران برداشته شود.

شبیهی با اشاره به نیاز مصرف ۱۴ هزار مگاواتی برق در استان تهران در پیک امسال اظهار کرد: صنایع باید بخش عمده‌ای از برق مورد نیاز خود را تأمین می‌کردند. در همین زمینه چند پروژه در شهرک صنعتی شمس‌آباد دنبال شد و برخی صنایع نیز از طریق نصب سامانه‌های خورشیدی روی بام واحد‌های خود برای تأمین برق اقدام کردند، اما هنوز به ظرفیت موردنظر نرسیده‌ایم.

وی با تأکید بر ضرورت مشارکت صنایع، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی در تأمین برق مورد نیاز خود افزود: برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی بزرگ، مجوز اتصال ۴ هزار مگاوات به صنایع بزرگ داده شده است و انتظار داریم دستگاه‌های اجرایی و صنایع استان تهران به وظایف خود در این زمینه عمل کنند.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران همچنین با اشاره به توانمندی شرکت‌های داخلی در ساخت تجهیزات صنعت برق گفت: با توجه به اینکه بخش عمده تجهیزات مورد نیاز در داخل کشور ساخته می‌شود، در زمینه تأمین تجهیزات برای بازسازی شبکه با مشکل جدی مواجه نیستیم.

وی از انعقاد قرارداد با شرکت‌های دانش‌بنیان و امضای دو تفاهم‌نامه جدید با هماهنگی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خبر داد و افزود: توسعه خدمات مهندسی و افزایش صادرات تجهیزات و خدمات فنی صنعت برق از دیگر برنامه‌های ماست.

شبیهی با اشاره به پایداری شبکه برق تهران در روز گذشته گفت: در شبکه برق تهران افت ولتاژ و خاموشی گسترده نداشتیم و باید قطعی‌های موردی را با توجه به گستردگی شبکه بپذیریم؛ با این حال حادثه‌ای که موجب نگرانی جدی شود، رخ نداده است و همه شرایط و پروتکل‌های امنیتی در شبکه برقرار است.