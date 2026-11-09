مدیر توزیع برق آبادان، از شناسایی و جمع‌آوری ۵ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز به منظور مقابله با استفاده غیرمجاز از انرژی برق و شناسایی مراکز غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ حسام ثابتی گفت: مقابله با استفاده غیرمجاز از انرژی برق و شناسایی مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز، با هدف صیانت از شبکه توزیع برق و جلوگیری از تضییع حقوق مشترکان، به‌صورت مستمر در دستور کار این مدیریت قرار دارد.

وی با اشاره به تاثیر فعالیت دستگاه‌های استخراج رمزارز بر شبکه برق افزود: مصرف بالای برق توسط این تجهیزات، علاوه بر افزایش بار شبکه، می‌تواند موجب افت ولتاژ و بروز اختلال در تأمین برق پایدار مشترکان شود.

مدیر توزیع برق آبادان با تاکید بر اهمیت مشارکت شهروندان در شناسایی مراکز غیرمجاز، از مردم خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، اطلاعات خود را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ گزارش کنند.

ثابتی خاطرنشان کرد: اطلاعات گزارش‌دهندگان به‌صورت محرمانه حفظ می‌شود و مشارکت مردم نقش مؤثری در شناسایی و برخورد با فعالیت‌های غیرمجاز و حفاظت از سرمایه‌های ملی دارد.