رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت : حکمرانی در دستگاه عدلیه با خواهش، توصیه و نشستن بی‌هدف دور میز کار به ثمر نمی‌نشیند.

تحقق حکمرانی قضایی با الزام و اقدام، نه خواهش و تعارف

تحقق حکمرانی قضایی با الزام و اقدام، نه خواهش و تعارف

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به این مطلب که اختلافات درون‌صنفی میان اطبا، کارشناسان یا تجار باید به دست خودِ این اصناف حل‌وفصل شود، یادآور شد: گروه‌های مرجع از جمله ۱۵۰ نفر از فرماندهان و پیشکسوتان دفاع مقدس، نظام پزشکی، کانون کارشناسان، جامعه مهندسان و اتاق بازرگانی بار‌ها آمادگی خود را اعلام کرده‌اند و باید از این ظرفیت‌ها نهایت بهره برداری صورت گیرد.

سالاری تصریح کرد: همان‌گونه که تجربه درخشان بهره‌گیری از ریش‌سفیدان و سران طوایف در جنوب و شرق استان کرمان نظیر شهرستان‌های نرماشیر، ریگان، رودبار جنوب و قلعه‌گنج بالاترین رکورد صلح و سازش را پدید آورد، این الگوی فاخر باید در سراسر حوزه‌های قضایی استان تسری یابد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهارداشت: حکمرانی در دستگاه عدلیه با خواهش، توصیه و نشستن بی‌هدف دور میز کار به ثمر نمی‌نشیند و باید با مدیریت و حضور میدانی عمل کرد و از این رو معاونت توسعه حل اختلاف و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم باید با همکاری رؤسای کل محاکم، دادستان‌ها و قضات شعب، اطلاعات پرونده‌های واجد شرایط را استخراج و جهت صلح وسازش به شورا‌های حل اختلاف ارجاع کنند.

وی افزود: اراده حاکمیتی ایجاب می‌کند کار با جدیت ابلاغ، پیگیری و گزارش عملکرد آن به‌طور منظم اخذ شود تا این ظرفیت معطل‌مانده در جهت تسریع رسیدگی و رفع دغدغه مردم خصوصا در اطاله دادرسی استفاده گردد.