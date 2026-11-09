به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیر شبکه بهداشت و درمان بافق گفت: یک دستگاه آمبولانس به ارزش ۲۶ میلیارد تومان برای تقویت خدمات فوریت‌های پزشکی و امدادرسانی به مردم منطقه سبزدشت بافق تحویل پایگاه اورژانس این منطقه شد.

امیر رنجبر افزود: با پیگیری مسئولان شهرستان، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و دانشگاه علوم پزشکی و همچنین قول مساعد رئیس سازمان اورژانس کشور، تأمین یک دستگاه آمبولانس برای منطقه سبزدشت در دستور کار قرار گرفت و این وعده کمتر از یک هفته پس از افتتاح مرکز اورژانس محقق شد.

وی با اشاره به روند احداث مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی سبزدشت افزود: این مرکز با همت مرحوم غلامحسین ابراهیمی و با اعتبار اولیه معادل سه میلیارد تومان به ارزش روز احداث شد که با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی و فرمانداری، مجموع هزینه اجرای آن به ۱۳ میلیارد تومان رسید.

رنجبر با بیان اینکه منطقه سبزدشت حدود ۱۰۰ کیلومتر با نخستین مرکز درمانی شهرستان فاصله دارد، تأمین آمبولانس را گامی مهم در ارتقای سرعت و کیفیت خدمات امدادی به مردم این منطقه دانست.

لیلی رنجبر، بخشدار مرکزی بافق نیز با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده از اوایل سال ۱۴۰۴ گفت: در بازدید‌های میدانی، فرسودگی ساختمان پایگاه اورژانس، آمبولانس و تجهیزات آن بررسی و ضرورت نوسازی و تأمین امکانات جدید مشخص شد.

وی افزود: با پیگیری نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، حمایت فرماندار و همکاری سازمان اورژانس کشور، یک دستگاه آمبولانس به ارزش ۲۶ میلیارد تومان تأمین و برای خدمت‌رسانی به مردم منطقه در اختیار پایگاه اورژانس ۱۱۵ ابراهیمی قرار گرفت.

به این ترتیب، با افتتاح مرکز اورژانس و تأمین آمبولانس جدید، گام مهمی برای تقویت خدمات فوریت‌های پزشکی و کاهش مشکلات دسترسی مردم منطقه سبزدشت به خدمات امدادی برداشته شد.