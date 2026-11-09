فرمانده ناحیه مقاومت بسیج گچساران گفت: آیین استقبال از پیکر مطهر سه شهید گمنام و گرامیداشت شهدای قیام ۱۹ آبان ۱۳۵۷ در دوگنبدان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه وبویراحمد ، سرهنگ پاسدار صادق عرفانی مقام، گفت: پیکر‌های مطهر سه شهید گمنام، عصر روز سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه وارد شهرستان گچساران می‌شوند و پس از آن، برنامه‌های استقبال و وداع با شهدا در نقاط مختلف شهرستان و مناطق روستایی برگزار خواهد شد.

وی افزود: از ساعت ۱۶ روز سه‌شنبه، پیکر‌های مطهر شهدا به دهستان‌های بویراحمد گرمسیر و لیشتر و همچنین منطقه امامزاده جعفر (ع) منتقل می‌شوند تا مردم این مناطق نیز فرصت میزبانی، ادای احترام و وداع با این شهدای والامقام را داشته باشند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج گچساران با اشاره به برگزاری ویژه‌برنامه شبانه استقبال از شهدا اظهار کرد: ساعت ۲۰ شامگاه ۱۹ آبان‌ماه، ویژه‌برنامه «شبی با شهدا» همراه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای قیام تاریخی ۱۹ آبان سال ۱۳۵۷ گچساران برگزار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این آیین معنوی، پیکر‌های مطهر سه شهید گمنام بر دستان مردم شهیدپرور و ولایتمدار گچساران، از مسجد شهیدان تا میدان حضرت امام خمینی (ره) تشییع خواهد شد و تجمعات و برنامه‌های مردمی این شب نیز به حضور نورانی شهدای خوش‌نام مزین می‌شود.

سرهنگ عرفانی مقام با اشاره به ارزش و جایگاه خون شهدا گفت: خون شهدا سرمایه اصلی انقلاب، عزت و امنیت کشور است و هیچ ارزش و سرمایه‌ای با آن قابل مقایسه نیست؛ چراکه شهدا با نثار جان خود، مسیر حفظ دین، میهن و آرمان‌های انقلاب را هموار کردند و امروز جامعه ما مرهون این ایثار و فداکاری است.

وی افزود: شهدا باید به‌عنوان الگوی عملی برای نسل جوان معرفی شوند؛ زیرا اخلاص، ولایت‌مداری و ایستادگی در برابر سختی‌ها از مهم‌ترین درس‌های زندگی شهداست و یاد و خاطره آنان باید همواره در جامعه زنده بماند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج گچساران خاطرنشان کرد: میزبانی از شهدای گمنام نیز فرصتی ارزشمند برای تجدید میثاق مردم با آرمان‌های شهدا و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های آینده است؛ شهدای گمنام به همه مردم تعلق دارند و حضور آنان در شهرستان، فضای معنوی و وحدت‌آفرینی در جامعه ایجاد می‌کند.