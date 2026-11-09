مدیرعامل سازمان منطقه آزاد سیستان با تأکید بر اینکه توسعه پایدار منطقه در گروی هم‌افزایی صنعت، دانشگاه و مشارکت مردمی است، از در جریان بودن طرح‌های کلان سرمایه‌گذاری به ارزش بالغ بر ۱۴ همت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، حسین سنجرانی گفت: هم‌اکنون حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان طرح در حوزه‌های انرژی، لجستیک، نفت، خدمات خودرویی و رفاهی در حال تصویب و راه‌اندازی است.

وی همچنین به آخرین وضعیت ثبتی شرکت‌ها اشاره کرد و افزود: از مجموع تقاضا‌های وارده، ۷۹۰ مورد تعیین نام، ۶۲۰ طرح تأیید، ۲۸۰ فقره مجوز موقت صادر شده و تاکنون ۲۲۴ شرکت به طور رسمی در منطقه آزاد سیستان تأسیس و ثبت نهایی شده‌اند.

مدیرعامل منطقه آزاد سیستان با انتقاد از عدم تمکین برخی دستگاه‌ها ادامه داد: ماده ۶۵ قانون مناطق آزاد باید بر اساس وظیفه حاکمیتی به طور کامل اعمال شود و دستگاه‌های اجرایی باید از قوانین این مناطق تبعیت کنند تا مسیر توسعه هموارتر شود.

سنجرانی در پایان با تأکید بر اینکه زیرساخت‌های لازم برای حضور تمامی سرمایه‌گذاران فراهم است، گفت: مردم دغدغه‌مند سیستان باید با درک تحولات جدید، نقش خود را در این شتاب توسعه‌ای ایفا کنند و سازمان منطقه آزاد نیز مقوله مسئولیت اجتماعی را به‌عنوان یک اصل اساسی دنبال می‌کند.