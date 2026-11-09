به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالمطهر محمدخانی در نشست خبری که صبح امروز در ساختمان بلدیه برگزار شد در رابطه با اقدامات شهرداری تهران در روزهای اخیر و همزمان با بارش باران در پایتخت، گفت: نیروهای خدمات شهری، سازمان مدیریت بحران و دیگر بخش های شهرداری به صورت شبانه روزی و فداکارانه در این ایام آماده باش کامل و مشغول به خدمت رسانی بودند.

وی با بیان اینکه از مهر در پیش‌بینی‌های هواشناسی احتمال بارش‌های شدید در اواخر آبان و آذر وجود داشت، افزود: با توجه به این موضوع آمادگی در شهرداری به ویژه در بخش خدمات شهری ایجاد شد و لایروبی‌های گسترده در انهار صورت گرفت.

محمدخانی با اشاره به اینکه ۱۰ هزار نفر در دو روز در بخش خدمات شهری مشغول به خدمت رسانی بودند، خاطرنشان کرد: ۱۳۸ ایستگاه آتش نشانی در این دو روز در آماده باش کامل بودند و عملیات‌هایی را نیز انجام دادند.

از وقوع سیلاب شدید در غرب تهران جلوگیری شد

وی با بیان اینکه یکی از اتفاقاتی که در این روزها رقم خورد لایروبی کانال شهید باکری در منطقه پنج بعد از ۱۵ سال بود، یادآور شد: به دلیل پیچیدگی های موجود این اقدام در ۱۵ سال انجام نشده بود که در یک ماه اخیر صورت گرفت و از سیلاب شدیدی که در غرب تهران پیش بینی شده بود، جلوگیری شد.

۴۲ نقطه مستعد آب گرفتگی در پایتخت شناسایی و بهسازی شد

محمدخانی با اشاره به لایروبی ۵۵۰ کیلومتری انهار در شهر، تصریح کرد: اگر این اقدامات صورت نمی گرفت، ممکن بود خطر وقوع سیل را تجربه کنیم. در همین راستا ۴۲ نقطه مستعد آب گرفتگی شدید در پایتخت شناسایی و بهسازی شد.

پسماندهای حجیم باعث آب گرفتگی‌های شدید می‌شود

وی با بیان اینکه در شبکه جمع آوری آبهای سطحی ۱۶۰ کیلومتر شبکه روباز پاکسازی شد، گفت: در شبکه سرپوشیده و در برخی نقاط کانال‌های زیرسطحی که در عمق ۲۵ متری زمین قرار دارند، توسط نیروهای خدمات شهری لایروبی و پاکسازی شدند. متأسفانه بین زباله هایی که دفن می شود، اقلام عجیبی یافت می شود که می توان به تکه های مبل، پتو و پارچه اشاره کرد. همین پسماندهای حجیم باعث آب گرفتگی های شدید می شود.

سخنگوی شهرداری تهران با اعلام اینکه میزان لایروبی ۲۶ هزار متر بوده است، افزود: دو روز بارندگی شدید که بخشی از سفره های زیرزمینی را سیراب کرد، به اندازه یک چهارم بارندگی کل سال در تهران بود.

وی ضمن تقدیر از تلاش های شبانه روزی و فداکارانه کارگران در این روزها، گفت: دست کارگران را می بوسیم و از صبر و متانت شهروندان برای آب گرفتگی های ایجاد شده در معابر سپاسگزاریم.

هیچ مشکل خاصی در ایستگاه های مترو نداشتیم/ ساخت ویدئوهای عجیب و هالیوودی در تهران

محمدخانی با اشاره به انتقادات گسترده برخی رسانه ها و جریانات در شبکه های اجتماعی، یادآور شد: متأسفم که بگویم ساخت فیلم های هوش مصنوعی ظرفیت های عجیبی را رقم می زند. آب گرفتگی در شهر وجود داشت و نیازی به زحمت برای ساخت ویدئوهای عجیب و هالیوودی در تهران نبود. در ۱۶۲ ایستگاه متروی تهران یک مورد مشکل آب گرفتگی هم نداشتیم؛ درحالیکه در دهه اخیر چنین مشکلی وجود داشت و سرریز آب به برخی ایستگاه ها را شاهد بودیم. در این دو روز هیچ مشکل خاصی در ایستگاه های مترو نداشتیم.

طرح تثبیت قیمت کالا‌های اساسی را ادامه می‌دهیم

وی افزود: در فضای مجازی این تقابل را ایجاد کردند که به جای توزیع شوینده با قیمت پایین و تثبیت قیمت‌ها مشکل باران را حل کنید. من متوجه این موضوع نیستم که در شرایط فعلی کشور چرا این خوانش‌های عجیب از خدمات رسانی انجام می‌شود. ما باید وضع خدمات را در این شرایط بهبود دهیم و حتما باید خدمات ما در ایام بارندگی افزایش یابد، اما چه اشکالی دارد قیمت کالا‌های اساسی را تثبیت کنیم و در دیگر بخش‌ها هم خدمات رسانی کنیم. ما این روند را ادامه خواهیم داد و در بخش‌های دیگر هم خدمات رسانی خواهیم کرد.

محمدخانی درباره شایعه افزایش قیمت چند قلم کالا در طرح تورم صفر نیز گفت: در موضوع تورم‌ صفر شاهد همراهی و هم افزایی بسیاری از رسانه ها بودیم و این یک اتفاق مثبت است. در بحث یکی از قیمت ها، استناد به گزارش یکی از روزنامه ها بود که عدد اولیه قیمت یکی از حبوبات را اشتباه عنوان کرده بود. اما به صورت رسمی در کانال های سازمان میادین و هم فروشگاه شهروند و شهرداری‌، اعداد همان اعداد اعلام شده روز اول است.

وی تصریح کرد : نکته دیگر فروش فله و بسته بندی حبوبات است. ‌این دو مورد از همان روز اول یک تفاوت جزیی با هم داشتند که از همان ابتدا نیز اعلام شد. بنابراین ما هیچ افزایش قیمتی در هیچ کدام از ۱۲ قلم اعلامی نداریم. اشتباه دیگر برای برخی از مردم و رسانه ها انجام می شود این است که فروش های طرح در فروشگاه شهروند و میادین منتخب در غرفه های منتخب طرح تورم صفر با سهمیه مشخص انجام می شود و ممکن است برخی شهروندان به اشتباه در میدان دیگر یا غرفه دیگری خرید انجام دهند.

به اندازه ۶ ماه عادی سال در این دو روز بارندگی داشتیم

سخنگوی شهرداری تهران با بیان اینکه ما به اندازه ۶ ماه عادی سال در این دو روز بارندگی داشتیم، گفت: در کشور حوادث تلخی به دلیل بارندگی رخ داد، اما در تهران شاهد حادثه‌ای نبودیم.

وی اضافه کرد: آماده بارش برای روز‌های برفی نیز ایجاد شده و احداث ایستگاه‌ها و تأمین مواد لازم برای برف روبی و بهبود وضع معابر در زمان بارش مورد توجه قرار گرفته است.