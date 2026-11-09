به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنا بر اعلام باشگاه فولاد مبارکه سپاهان، تیم فوتبال بانوان این باشگاه در چارچوب هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال بانوان کشور، امروز از ساعت ۱۵در ورزشگاه شهید کاظمی به مصاف تیم پرسپولیس خواهد رفت.

اولین الکلاسیکو فوتبال ایران در لیگ پیش بین دو تیم سپاهان و پرسپولیس برگزار شد، که با نتیجه ۲ بر صفر به سود طلایی‌ها پایان یافت؛ دیدار این دو تیم در نیم فصل دوم با تساوی بدون گل بود.

شاگردان بیان محمودی با شروعی مقتدرانه در فصل جاری، از سه دیدار ابتدایی خود سه پیروزی به دست آورده‌اند، دیدار هفته چهارم را به حریف واگذار کردند و مقابل گل‌گوهر به تساوی رضایت دادند، تا با کسب ۱۰ امتیاز در جایگاه چهارم جدول رده بندی قرار گیرند.

طلایی‌پوشان، ابتدا با نتیجه ۲ بر صفر از سد ملوان گذشتند، سپس وارش نوشهر را با چهار گل شکست داده و در سومین دیدار نیز با نتیجه یک بر صفر برابر پالایش گاز ایلام به پیروزی رسیدند، در هفته چهارم با نتیجه ۲ بر یک متوقف شدند و پس از آن به تساوی بدون گل مقابل گل‌گوهر رضایت دادند.