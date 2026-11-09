عضو شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به سابقه ۴۰ ساله دوستی و همکاری با علی‌اصغر فانی گفت: فانی از معلمی ریاضی پیش از انقلاب تا مسئولیت‌های مدیریتی در آموزش‌وپرورش، تمام عمر خود را وقف خدمت به نظام تعلیم و تربیت کرد.

فانی از سربازی به سرداری در آموزش و پرورش رسید

فانی از سربازی به سرداری در آموزش و پرورش رسید



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، غلامعلی حدادعادل در مراسم تشییع پیکر علی‌اصغر فانی، وزیر اسبق آموزش‌وپرورش، با اشاره به سابقه دوستی طولانی خود با وی اظهار کرد: فرصت کوتاه است و می‌خواهم تنها به دو نکته درباره دوستی ۴۰ ساله‌ام با مرحوم فانی اشاره کنم.

وی با بیان اینکه فانی مسیر خدمت در آموزش‌وپرورش را از معلمی تا مسئولیت‌های ارشد مدیریتی طی کرد، گفت: ایشان پیش از انقلاب معلم ریاضی بود و پس از آن، مأموریت دشوار مدیریت آموزش‌وپرورش در کردستان را برعهده گرفت و با وجود شرایط سخت آن منطقه، این مسئولیت را انجام داد.

حدادعادل با اشاره به نقش فانی در تحولات نظام تعلیم و تربیت پس از انقلاب افزود: ایشان در تغییر و تحول نظام آموزش‌وپرورش نقش محوری داشت و تمام عمر خود را در خدمت این مجموعه سپری کرد.

عضو شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به تداوم فعالیت‌های فانی تا روز‌های پایانی عمرش گفت: ما تا هفته گذشته نیز از محضر ایشان در شورای آموزش‌وپرورش بهره می‌بردیم. ایشان مانند مادری نگران فرزند خود، همواره دغدغه آموزش‌وپرورش را داشت و با دلسوزی و راهنمایی، مسائل این حوزه را دنبال می‌کرد.

وی با تأکید بر نگاه فراجناحی مرحوم فانی به آموزش‌وپرورش تصریح کرد: ایشان برای هر فردی که قصد کمک به آموزش‌وپرورش را داشت، دست دوستی دراز می‌کرد و معتقد بود آموزش‌وپرورش ریشه و اساس پیشرفت کشور است.

حدادعادل، فانی را سرمایه‌ای ارزشمند برای جامعه فرهنگیان و نظام تعلیم و تربیت دانست و گفت: امروز از دست دادن چنین شخصیتی برای همه ما دشوار است؛ چراکه تمام وجود ایشان در خدمت تعلیم و تربیت و انقلاب اسلامی بود.