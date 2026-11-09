به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ سرهنگ علیرضا فولادی گفت: مأموران پلیس راهور شهرستان هنگام گشت زنی در سطح شهر یک دستگاه تریلی کشنده را که به صورت خطرناک هدایت می‌شد؛ بلافاصله متوقف کردند.

وی افزود: در بررسی انجام شده مشخص شد؛ راننده تریلی کشنده موصوف؛ یک جوان بدون گواهینامه بوده است.

سرهنگ فولادی گفت: راننده جوان که بدون گواهینامه پایه یک بود، اقدام به رانندگی تریلی کشنده در شرایطی غیر ایمن و برخلاف قوانین راهنمایی و رانندگی کرد که با سرعت عمل تیم گشت پلیس راهور شهرستان قاینات خودرو متوقف و از وقوع حادثه برای دیگر رانندگان جلوگیری شد.

فرمانده انتظامی شهرستان قاینات افزود: رانندگان وسائط نقیله به هیچ وجه از در اختیار گذاشتن خودرو به افراد بدون گواهینامه خودداری کنند چرا که برابر قوانین و مقررات، رانندگی بدون گواهینامه جرم محسوب شده و با شخصی که خودروی خود را در اختیار افراد بدون گواهینامه قرار دهد برابر مقررات کیفری رفتارخواهد شد.