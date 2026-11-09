به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه فریمان گفت: این شهید خوشنام ۲۱ ساله در عملیات رمضان در شرق بصره به فیض شهادت نائل آمده است.

سرهنگ ابوالفضل زیدانلو،افزود: قرار است پیکر مطهر این شهید عزیز در ۱۴ نقطه فریمان تا روز سه شنبه میهمان مردم فهیم فریمان باشد.