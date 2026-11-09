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همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) پیکر مطهر یک شهید گمنام در شهر فریمان خراسان رضوی با حضور مردم انقلابی و ولایتمدار از چهار راه ولیعصر (عج) تا میدان امام رضا (ع) این شهر تشییع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه فریمان گفت: این شهید خوشنام ۲۱ ساله در عملیات رمضان در شرق بصره به فیض شهادت نائل آمده است.
سرهنگ ابوالفضل زیدانلو،افزود: قرار است پیکر مطهر این شهید عزیز در ۱۴ نقطه فریمان تا روز سه شنبه میهمان مردم فهیم فریمان باشد.