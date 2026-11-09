کشاورزان کالپوشی با تغییر الگوی کشت به تولید زعفران روی آورده اند و امسال بیش از ۲۲۰ هکتار از اراضی این منطقه به کشت طلای سرخ اختصاص یافته است .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ از بیش از ۲۲۰ هکتار زمین زعفران کاری در کالپوش ۱۷۰ هکتار در روستای گلستان قرار دارد که حدود نیمی از زمین های کشاورزی این روستاست .

میانگین برداشت نگین زعفران در هکتار ۶ کیلوگرم است .

محمد حسینی مدیر جهاد کشاورزی میامی گفت : به دلیل کوهستانی و شیب دار بودن زمین های روستای گلستان ، کشت غلات سودآوری کمی دارد و کشاورزان با تغییر الگوی کشت ، به تولید زعفران روی آورده اند .

بخش کالپوش از توابع شهرستان میامی استان سمنان است