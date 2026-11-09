به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه مستند «رخ مادر» را امروز ساعت ۱۵ پخش می‌کند. این مجموعه مستند نگاهی دارد به زندگی مادران شهدا.

«کی میاد ستاره چینی» جمعه‌ها حوالی ساعت ۱۴ از شبکه دو پخش می‌شود. معرفی صنایع دستی و کارآفرینی از موضوع‌های این برنامه است.

شبکه یک «سپیده» را پنجشنبه و جمعه‌ها ساعت ۲۳ پخش می‌کند. این برنامه به موضوع مهاجرت، وطن و هویت می‌پردازد.

«ورزش گفت»، هر روز ساعت ۱۱ زنده از رادیو گفت‌و‌گو پخش می‌شود. بررسی اخبار و رویداد‌های ورزشی ایران و جهان محور این برنامه است.