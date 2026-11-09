پنج بازیکن دیگر فوتبال سپاهان به تیم‌های ملی فوتبال جوانان و امید دعوت شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فوتبال ایران در تعطیلات فیفا دی، آبان ماه به سر می‌برد و تمرینات تیم فوتبال سپاهان نیز بعد از بازی با ملوان بندرانزلی به مدت سه روز تعطیل شد.

سپاهان در حالی تمرینات خود را آغاز خواهد کرد که تعداد زیادی از بازیکنان خود را در تیم‌های ملی فوتبال در رده‌های سنی مختلف دارد.

آریا شفیع‌دوست و امیرمهدی مقصودی در تیم ملی فوتبال جوانان عباس حبیبی، امجد کوچکی و پوریا رفیعی در تیم ملی فوتبال امید حضور دارند.

به این ترتیب محرم نویدکیا باید تمرینات خود را در تعطیلات فیفا دی، آبان ماه بدون حضور این بازیکنان برگزار کند و کار دشواری برای حفظ آمادگی تیمی برای ادامه مسابقات لیگ برتر دارد.

سپاهان با شکست‌ناپذیری در ۹ مسابقه قبلی خود در لیگ برتر که با هفت پیروزی و ۲ تساوی همراه بود، با ۲۶ امتیاز به صدر جدول رده‌بندی لیگ برتر رسید و برای ماندن در این جایگاه باید آمادگی خود را برای دیدار‌های پیش رو حفظ کند.