فرمانده انتظامی مراغه از کشف ۵۶ حلقه لاستیک خارجی قاچاق خودرو‌های باری و سواری به ارزش ۴۰ میلیارد ریال و دستگیری یک نفر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ توحید فارسی اظهار کرد: در اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران یگان امداد حین گشت‌زنی و کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه کامیون باری مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این کامیون ۵۶ حلقه انواع لاستیک خارجی خودرو‌های سنگین و سواری را که فاقد هرگونه مدارک و مستندات گمرکی بود کشف کردند.

فرمانده انتظامی مراغه با تأکید بر لزوم برخورد قاطع پلیس با پدیده قاچاق کالا از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.