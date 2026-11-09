به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، متن حکم صادره به شرح زیر است:

سردار سرتیپ دوم پاسدار جناب آقای دکتر حسین محبی (زید عزه)

سلام علیکم

تاریخ معاصر ایران، سرشار از بزنگاه‌هایی است که در آنها بصیرت تاریخی، اراده جمعی و حضور آگاهانه ملت، نقشی تعیین‌کننده در صیانت از هویت اسلامی ـ انقلابی، استقلال و تمامیت ملی ایفا کرده است. نهم تا بیست‌ودوم دی‌ماه، به اعتبار تقارن چند رخداد سرنوشت‌ساز، از جایگاهی ممتاز در حافظه تاریخی ملت ایران برخوردار است. از قیام نوزدهم دی‌ماه ۱۳۵۶ مردم قم در مسیر پیروزی انقلاب اسلامی و حماسه نهم دی‌ماه ۱۳۸۸ در دفاع از آرمان‌های انقلاب و ولایت، تا سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و تداوم مکتب مقاومت و هچنین حماسه حضور مردم در یوم الله بیست‌ودوم دی ماه ۱۴۰۴ در واکنش به فتنة آمریکایی ۱۸ و ۱۹ دی و پیوستار تاریخی این رخدادها، جلوه‌هایی از بصیرت، مقاومت و عاملیت ملت ایران در مواجهه با تهدید‌های داخلی و خارجی و پاسداری از استقلال و هویت ملی را بازنمایی می‌کنند.

در شرایط کنونی و در پرتو تجربه جنگ تحمیلی آمریکایی ـ صهیونیستی، استمرار تهدید نظامی و محاصره دریایی، فشار‌های اقتصادی و تشدید جنگ شناختی و رسانه‌ای، بازخوانی این تجربه‌های تاریخی اهمیتی مضاعف یافته است. تحولات جبهه مقاومت و فشار بر ملت‌های منطقه نیز ضرورت تبیین پیوند راهبردی مقاومت با امنیت و اقتدار ملی را برجسته می‌سازد. همچنین، رخداد‌های هجدهم و نوزدهم دی‌ماه سال گذشته و تلاش جریان‌های سازمان‌یافته برای بهره‌برداری از نارضایتی‌های اجتماعی و تبدیل آن به زمینه‌ای برای بی‌ثبات‌سازی کشور، ضرورت تقویت بصیرت عمومی و تمایزگذاری میان اعتراض و مطالبه‌گری مشروع با خشونت و اقدامات سازمان‌یافته علیه امنیت ملی را آشکار ساخت. در این میان، حضور مردم در بیست‌ودوم دی‌ماه جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری و نقش‌آفرینی اجتماعی در صیانت از امنیت و ثبات کشور بود.

بر این اساس، بزرگداشت این مناسبت‌ها باید با رویکردی جامع و ناظر بر اقتضائات روز، به تعمیق بصیرت تاریخی، بازتولید سرمایه اجتماعی انقلاب، تحکیم وحدت و انسجام ملی، تبیین فرهنگ مقاومت و ارتقای توان جامعه در شناخت و مواجهه با راهبرد‌های جنگ ترکیبی و شناختی بینجامد؛ تا تجربه‌های تاریخی ملت ایران به پشتوانه‌ای معرفتی و اجتماعی برای پاسداری از استقلال، امنیت و اقتدار کشور تبدیل شود.

با عنایت به ضرورت راهبری و هماهنگی ملی در سامان‌دهی برنامه‌های مرتبط و بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌ها، نهادها، تشکل‌های مردمی و مجموعه‌های علمی، فرهنگی و رسانه‌ای، جنابعالی را به‌عنوان «رئیس ستاد بزرگداشت دهه بصیرت و مقاومت» منصوب می‌نمایم.

انتظار می‌رود با اتکال به خداوند متعال و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نخبگانی و مردمی، در جهت تبیین پیوستار تاریخی این مناسبت‌ها، طراحی برنامه‌های اثرگذار و متناسب با شرایط روز، تعمیق معرفت عمومی، تقویت روحیه مقاومت و تحکیم همبستگی ملی اهتمام ورزید. نصب‌العین قراردادن آرمان‌های قائد شهید امت، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه)، و رهنمود‌های مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، در انجام این مسئولیت مورد انتظار است.

در پایان، یاد و نام شهید والامقام سردار سرتیپ پاسدار دکتر علی‌محمد نائینی، رئیس فقید این ستاد، را که در مسیر انجام رسالت خویش به فیض عظیم شهادت نائل آمد، گرامی داشته و توفیق استمرار راه مجاهدان و خدمتگزاران صادق انقلاب اسلامی را از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.