مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان با اشاره به ثبت میانگین ۷۰ میلی‌متر بارندگی طی سه روز گذشته در استان گفت: حجم این بارش‌ها حدود ۲ میلیارد مترمکعب برآورد می‌شود که اجرای طرح‌های آبخیزداری نقش مهمی در بهره‌برداری از این ظرفیت آبی، کنترل سیلاب و حفاظت از زیرساخت‌های شهری به ویژه خرم‌آباد دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، شیرزاد نجفی با اشاره به وسعت حدود ۲۸ هزار کیلومترمربعی لرستان اظهار کرد: میانگین ۷۰ میلی‌متری بارندگی در سه روز گذشته، معادل حدود ۲ میلیارد مترمکعب نزولات جوی در سطح استان است که ظرفیت قابل توجه لرستان در تولید و تامین منابع آب کشور را نشان می‌دهد.

وی افزود: تمام حجم بارندگی، به آب قابل استحصال تبدیل نمی‌شود و بخشی از آن از طریق تبخیر، تعرق و رواناب از دسترس خارج می‌شود بنابراین اجرای اصولی طرح‌های آبخیزداری برای افزایش نفوذ آب به خاک، تغذیه سفره‌های زیرزمینی و تقویت منابع آب سطحی اهمیت بسزایی دارد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان با اشاره به نقش سازه‌های آبخیزداری در کنترل سیلاب‌های خرم‌آباد تصریح کرد: بندهای آبخیزداری در حوزه‌های بالادست به ویژه شمال خرم‌آباد، نقش مهمی در کاهش سرعت رواناب، کنترل دبی اوج سیلاب، رسوب‌گیری و جلوگیری از انتقال رسوبات به داخل شهر دارند.

نجفی خاطرنشان کرد: سازه‌های آبخیزداری فراتر از تاسیسات عمرانی، زیرساخت‌های حفاظتی شهر و سرمایه‌گذاری برای تامین امنیت جانی و مالی مردم هستند و عملکرد این طرح‌ها در کنترل سیلاب و کاهش خسارات بارندگی‌ها، ضرورت توسعه و تکمیل آنها را بیش از پیش آشکار می‌کند.

وی ادامه داد: هر بند آبخیزداری فرصتی برای مهار رواناب، افزایش نفوذ آب در خاک، کاهش فرسایش و حفظ سرمایه‌های طبیعی است و با توجه به افزایش خطر سیلاب ناشی از تغییرات اقلیمی و بارش‌های رگباری، توسعه عملیات آبخیزداری باید در اولویت برنامه‌های مدیریت منابع آب و مدیریت بحران استان قرار گیرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان در پایان بر ضرورت افزایش اعتبارات این بخش متناسب با ظرفیت‌های طبیعی و نیازهای استان تاکید کرد و گفت: هزینه‌کرد در آبخیزداری سرمایه‌گذاری برای پیشگیری از خسارات سیلاب، حفاظت از خاک، تقویت منابع آب و تضمین آینده نسل‌های بعدی است.