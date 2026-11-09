وزیر کشور ایتالیا در پی نشر اطلاعات شخصی مقامات، جلسه‌ای در کمیته ملی نظم و امنیت عمومی، در مورد تهدیدات امنیت سایبری برگزار می‌کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از آناتولی، رسانه‌های محلی ایتالیا اعلام کردند: وزیر کشور ایتالیا، روز سه‌شنبه جلسه کمیته ملی نظم و امنیت عمومی را به منظور ارزیابی خطرات ناشی از حملات سایبری و تهدید‌های جدید در زمینه امنیت سایبری برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری ایتالیایی آنسا، این جلسه که برای ۱۰ نوامبر در محل وزارت کشور در رم برنامه‌ریزی شده است، بر ارزیابی تهدید‌های بالقوه برای امنیت عمومی ناشی از حملات سایبری تمرکز خواهد داشت.

این بیانیه روز یکشنبه در فضایی از نگرانی‌های فزاینده پیرامون امنیت سایبری در ایتالیا منتشر شد.

روز شنبه، آنتونیو تاجانی، وزیر امور خارجه ایتالیا اعلام کرد: مجرمان سایبری اطلاعات شخصی او را در دارک وب منتشر کرده‌اند و به دنبال به دست آوردن اطلاعات بیشتری درباره او و خانواده‌اش هستند و از این طریق آنها را در معرض «تهدید و ارعاب» قرار می‌دهند.

تاجانی این هدف‌قرارگرفتن ادعایی را به حمایت ایتالیا از اوکراین مرتبط دانست، در حالی که جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، ضمن ابراز همبستگی با او، به فعالیت‌های «هکر‌های طرفدار روسیه» اشاره کرد.

گوئیدو کروزتو، وزیر دفاع ایتالیا نیز روز شنبه نگرانی‌های خود را پیرامون خطرات مرتبط با جنگ ترکیبی ابراز کرد. وی هشدار داد تهدید‌هایی مانند سوءاستفاده از اطلاعات شخصی و دستکاری اطلاعات همچنان دست‌کم گرفته می‌شوند و از مقامات خواست تا امنیت را به‌طور کلی به عنوان یک اولویت ملی در نظر بگیرند.