به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ فرمانده انتظامی شهرستان سرایان گفت: مأموران پلیس آگاهی و یگان امداد این شهرستان با اشراف اطلاعاتی هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه کامیونت مشکوک و خودرو را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

سرهنگ نصراله طاهری افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از خودرو مذکور، مقدار ۳ هزار و ۱۵۰ لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی که به طور ماهرانه و حرفه‌ای در خودرو جاساز شده بود کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان سرایان افزود: مأموران در این خصوص یک دستگاه خودروی کامیونت توقیف و یک نفر متهم را دستگیر کردند که متهم دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.