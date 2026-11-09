در دیدار رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با جمعی از ایران‌شناسان ارمنی، از شاهنامه به زبان ارمنی رونمایی و از استاد لوریس چکناواریان موسیقی‌دان و آهنگساز ایرانی‌ارمنی تجلیل شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه حکمرانی اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما ، به ارمنستان، در دیدار رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با جمعی از ایران‌شناسان ارمنی، از شاهنامه به زبان ارمنی رونمایی و از استاد لوریس چکناواریان، موسیقی‌دان و آهنگساز ایرانی‌ارمنی، تجلیل شد.

حمید پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس نوزدهمین کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و ارمنستان، در این مراسم با اشاره به پیشینه تاریخی و ادبی ارمنستان و پیوند‌های دیرینه آن با فرهنگ ایرانی، شاهنامه فردوسی را گنجینه‌ای از حکمت، خرد و آیین حکمرانی دانست.

وی با تأکید بر جایگاه شاهنامه در تبیین شیوه حکمرانی خردمندانه گفت: اگر به دنبال آیین حکمرانی خردمندانه هستید، باید به شاهنامه مراجعه کنید و اگر می‌خواهید با حماسه‌ها و اسطوره‌ها آشنا شوید، باید به شاهنامه فردوسی رجوع کنید.

پورمحمدی افزود: شاهنامه اثری است که در آن اسطوره و حماسه در خدمت اندیشه و سرنوشت نوع بشر قرار می‌گیرد. در کنار داستان‌های عاشقانه‌ای همچون بیژن و منیژه، شاهد زایش پهلوانانی هستیم که مفهوم پهلوانی در زندگی و رفتارشان با بسیاری از روایت‌های حماسی تفاوت دارد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه آیین پهلوانی در شاهنامه با اخلاق و خردمندی همراه است، تصریح کرد: شاهنامه با عبارت «به نام خداوند جان و خرد» آغاز می‌شود و همین آغاز، بیانگر جایگاه خرد در این اثر و الگویی برای حکمرانی است؛ چرا که حکمرانان باید از دانش، آگاهی و خرد برخوردار باشند.

وی همچنین با اشاره به تراژدی‌های شاهنامه، از جمله داستان سیاوش، رستم و اسفندیار و رستم و سهراب، به اهمیت شناخت و آگاهی در روابط انسانی اشاره کرد و گفت: در داستان رستم و سهراب، ناآگاهی و نشناختن فرزند از سوی پدر، به یکی از تلخ‌ترین تراژدی‌های ادبیات حماسی منجر می‌شود.

در این مراسم همچنین از تلاش‌های هنری استاد لوریس چکناواریان در پیوند موسیقی و ادبیات ایرانی تجلیل شد؛ هنرمندی که شاهنامه فردوسی را در قالب اپرا به اثری موسیقایی تبدیل کرده است.

رونمایی از ترجمه ارمنی شاهنامه فردوسی نیز جلوه‌ای از پیوند‌های تاریخی و فرهنگی دو ملت ایران و ارمنستان بود؛ پیوندی که با گسترش همکاری‌های فرهنگی و هنری می‌تواند بیش از گذشته تقویت شود.