اداره‌کل هواشناسی آذربایجان‌ شرقی اعلام کرد: تبریز در ۲۴ ساعت گذشته با دمای منفی سه دهم درجه سانتیگراد زیر صفر عنوان سردترین مرکز استان کشور را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، بر اساس داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی، بیشترین میزان بارش با ۱۴ میلی‌متر در شهر‌های هوراند، کلیبر و هادیشهر به ثبت رسیده است.

سهند هم با ثبت دمای منفی ۳ درجه سانتی‌گراد، سردترین شهر استان در ۲۴ ساعت گذشته بود.

شهر‌های مرند، تیکمه‌داش، ورزقان، هریس و اسکو نیز با ثبت دمای منفی ۲ درجه سانتی‌گراد، شب سردی را پشت سر گذاشتند.