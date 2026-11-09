شیخ احمد قبلان مفتی جعفری ممتاز لبنان گفت: توافق چارچوب شکست خورده و جنوب لبنان را به صحنه ویرانی و نسل‌کشی تبدیل کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از وبسایت خبری العهد؛ «شیخ احمد قبلان» مفتی جعفری ممتاز لبنان، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به جوزف عون رئیس‌جمهور این کشور، تاکید کرد: لبنان با بحرانی موجودیتی و فاجعه‌ای انباشته شده روبه‌روست و برای نجات کشور باید منطق و رویکردی جدید اتخاذ کرد.

شیخ احمد قبلان اظهار داشت: جناب رئیس‌جمهور، کشور با بن بستی موجودیتی و بحرانی انباشته شده مواجه است و برای نجات آن باید منطق جدیدی در پیش گرفت و از ظرفیت‌های سیاسی، ملی و حاکمیتی متناسب با تاریخ، موجودیت، معیشت جامعه، ساختار و مشارکت ملی لبنان استفاده کرد.

وی افزود: امروز مدیریت پرونده‌های ملی و حاکمیتی به شدت از خودخواهی، دخالت‌های خارجی، تفرقه و گسست داخلی، فشار‌های جناحی و فرقه‌ای، تخریب از درون و صدا‌های فتنه انگیز خارجی آسیب می‌بیند. ازاین‌رو، آنچه امروز به آن نیاز داریم، منطق و رویکردی راهبردی و نوین برای مدیریت اجرایی توانمند است که بتواند وحدت لبنانی‌ها را دوباره برقرار، توافق و مشارکت ملی را برای پیشبرد مسائل کشور اجرا کند و مانع گرایش‌های طایفه‌ای و فرقه‌ای، اختلاف‌های منطقه‌ای و دخالت‌های خارجی شود؛ رویکردی که بتواند وحدت فراگیر و نجات‌بخش لبنان را تضمین کند.

شیخ احمد قبلان تاکید کرد: این مسئله برای موجودیت و بقای کشور ضرورتی حیاتی است؛ چراکه جهان به جنگلی بین‌المللی و منطقه‌ای تبدیل شده که در آن، دزدی دریایی و غارتگری حاکم است؛ جنگلی که در آن، قدرتمندان ضعیفان را می‌بلعند، کشور‌ها را غارت می‌کنند و ثبات و حاکمیت آنها را هدف قرار می‌دهند.

وی خاطر نشان کرد: امروز هرج و مرج و آشوب جهانی در حال بلعیدن خود و شعله ور کردن آتش در همه مناطق است، واقعیت خاورمیانه نیز با سرعت در حال تغییر است و این همان فرصت تاریخی ماست. هیچ راهی برای تقویت حاکمیت، پایداری و بقای تاریخی لبنان مگر از طریق وحدت ملی، مشارکت داخلی و درک متقابل وجود ندارد و این کار باید فارغ از هر گونه اختلاف‌های سیاسی، گرایش‌های فرقه‌ای و پروژه‌های خارجی صورت گیرد.

شیخ قبلان اظهار داشت: مسئله، مسئله کشوری است که می‌خواهد با عزت و کرامت و اتکا به خود و مردمش به حیات ادامه دهد و می‌خواهد از توطئه‌ها و دسیسه‌های پشت پرده، فتنه‌ها، فریاد‌های مزدوران و موج فشار‌های فزاینده‌ای که واشنگتن و در پس آن تل‌آویو برای ضربه زدن به وحدت، ساختار و تاریخ لبنان هدایت می‌کنند، دور بماند.

وی تاکید کرد: اکنون زمان مناسبی است تا شکست فاحش سیاست‌های اتخاذشده در حوزه مدیریت سیاسی، از جمله توافق چارچوب، مورد انتقاد قرار گیرد؛ توافقی که به صهیونیست‌ها امکان داد مناطق جنوبیِ تحت اشغال خود را به صحنه ویرانی و نسل‌کشی سازمان‌یافته علیه طایفه شیعه و شهر‌ها و روستا‌های آن تبدیل کنند.

شیخ احمد قبلان در ادامه گفت: مشکل اصلی دقیقاً همین‌جاست؛ سیاست‌های حاکمیت گرفتار این بن‌بست شده است و باید از آن خارج شوند. معادله فشار‌های کورکورانه سودی ندارد و انسداد سیاسی، کل کشور را به بن‌بست می‌کشاند. خواسته ما حفظ لبنان، ساختار ملی و حاکمیت آن است. در این زمینه، حاکمیت لبنان نباید از واشنگتن، تل‌آویو و دیگر طرف‌هایی که در پشت پرده‌های واشنگتن نقش دارند، انتظاری جز این واقعیت تلخ برای کشور داشته باشد.

وی در ادامه افزود: امروز کشور فلج شده و در معرض شکست همه‌جانبه، فرسایش شدید، فقر فزاینده و فعالیت کارتل‌هایی است که هدف شان ضربه زدن و تخریب زیرساخت‌های حیاتی کشور است؛ آن هم در میان موج سونامیِ خلاء اجتماعی و کانون‌های فتنه که پروژه‌های تجزیه لبنان را از درون طراحی می‌کنند و سیاست‌های جنون‌آمیزی که طایفه شیعه، ساختار و موجودیت آن را هدف گرفته‌اند.

شیخ احمد قبلان تاکید کرد: این اقدامات هیچ تغییری در واقعیت ما ایجاد نخواهد کرد و تنها به ساختار مستحکم لبنان آسیب می‌رساند. طایفه شیعه بزرگ‌تر از آن است که کسی بتواند آن را در تنگنا قرار دهد یا تضعیف کند. دغدغه این طایفه چیزی جز لبنان با ساختار اسلامی ـ مسیحی، مشارکت مبتنی بر میثاق ملی و حاکمیت ملی آن نیست و با تمام توان ملی خود از لبنان، حاکمیت، همزیستی مشترک و ساختار تاریخی آن دفاع خواهد کرد.

مفتی اعظم جعفری لبنان تصریح کرد: کار‌ها و فداکاری‌هایی که طایفه شیعه برای این کشور انجام داده، هیچ‌کس در این جهان برای کشور خود انجام نداده است و توانایی آن برای بقا و ایفای نقش، بسیار فراتر از تصور دیگران است

وی خاطرنشان کرد: این طایفه، طایفه‌ای ملی، خودساخته و مقاوم است که از نخستین روز‌های شکل گیری رژیم صهیونیستی، بار سنگین فداکاری‌های لبنان را بر دوش کشیده است و همچنان دشوارترین و خطرناک‌ترین فداکاری‌های موجودیتی را برای این کشور متحمل می‌شود. تا زمانی که لبنان برای حفاظت از موجودیت، حاکمیت، همزیستی مشترک و توانایی بقای خود به پرداخت چنین هزینه‌های ملی نیاز داشته باشد، این طایفه به این مسیر ادامه خواهد داد. طایفه شیعه پشتیبان و حامی ارتش، مقاومت، پروژه تشکیل دولت و همزیستی مشترک است و تا زمانی که حاکمیت و منافع ملی لبنان به آن نیاز داشته باشد، چنین نقشی را حفظ خواهد کرد.

شیخ قبلان در پایان، با اشاره به ضرورت وحدت ملی اظهار داشت: زمان آن فرا رسیده است تا ندایی ملی برای گردهم آوردن لبنانی‌ها، جلوگیری از تجزیه سیاسی، مقابله با صدا‌های دشمنی داخلی و بستن مسیر‌های فتنه خارجی سر داده شود.

وی افزود: طایفه شیعه در مرکز و کانون هرگونه رویکرد واقع‌بینانه و حاکمیتی نسبت به ضرورت‌های ملی قرار خواهد داشت، اما هیچ رویکردی را که از واقعیت ملی و حاکمیتی لبنان فاصله داشته باشد، نخواهد پذیرفت.

شیخ قبلان تاکید کرد: رهبر ملی کسی است که پیش‌قدم شود، مردم را گرد هم آورد، تبعیض و تسلیم را نپذیرد و اجازه ندهد کشورش تجزیه شود؛ بلکه برای دفاع از حاکمیت لبنان و حفظ عزت و کرامت همه مردم آن، حتی در برابر تمام جهان بایستد.