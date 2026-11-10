مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان، همکاری مردم و دستگاه‌های اجرایی را برای جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و حفظ امنیت غذایی ضروری دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مجید علیرضایی با اشاره به اهمیت حفاظت از اراضی کشاورزی گفت: حفظ این اراضی به معنای صیانت از امنیت غذایی و حیات اقتصادی منطقه است و مشارکت مردم و دستگاه‌های مسئول در پیشگیری از تخلفات، نقش مؤثری دارد.

وی افزود: آگاهی‌بخشی و گزارش به‌موقع شهروندان می‌تواند از بسیاری از تخلفات جلوگیری کند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان گفت: همچنین همکاری دهیاران، شهرداری‌ها، نیروی انتظامی و مراجع قضایی برای برخورد با متخلفان ضروری است.

علیرضایی استفاده از فناوری‌های نوین، نرم‌افزار‌های نظارتی و ظرفیت کارشناسی شرکت‌های غیردولتی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی را از دیگر راهکار‌های حفاظت از اراضی دانست و بر ضرورت پایش مستمر و مستندسازی تخلفات تأکید کرد.

وی افزود: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان برای صیانت از اراضی کشاورزی از همه ظرفیت‌های موجود استفاده می‌کند و همراهی مردم و دستگاه‌های اجرایی پشتوانه اصلی این مأموریت است.