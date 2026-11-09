به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی از معرفی ۴۸ طرح زیربنایی نیمه تمام ملی و استانی برای بهره مندی از ظرفیت طرح نشان‌دار کردن مالیات در سال ۱۴۰۵ خبر داد.

جعفرپورمختار افزود: مودیان مالیاتی با انتخاب محل هزینه کرد مالیات خود، در تکمیل طرح‌های عمرانی، آموزشی، درمانی و زیرساختی استان مشارکت کنند.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی اضافه کرد: از طرح‌های معرفی شده، ۱۸ طرح ملی و ۳۰ طرح استانی است.

به گفته پورمختار، بیمارستان ۴۵۰ تختخوابی ارومیه، طرح‌های مدرسه‌سازی، حوزه سلامت و درمان، ورزش، آب، امور عشایری و راه از جمله طرح‌هایی هستند که در این فهرست قرار گرفته‌اند.

وی ادامه داد: توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی، تأمین فضا‌های آموزشی و تکمیل طرح‌های عمرانی از مهم‌ترین اولویت‌های پیش‌بینی‌شده است.

وی تصریح کرد: برای تکمیل ۴۸ طرح معرفی‌شده در مجموع ۱۲ هزار و ۸۳۹ میلیارد ریال اعتبار نیاز است که از این میزان ۱۰ هزار و ۸ میلیارد ریال مربوط به طرح‌های ملی و ۲ هزار و ۸۳۱ میلیارد ریال مربوط به طرح‌های استانی است.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی تأکید کرد: نشان دار کردن مالیات، علاوه بر شفاف‌سازی محل مصرف درآمد‌های مالیاتی، زمینه مشارکت مستقیم مردم در تکمیل زیرساخت‌ها را فراهم می‌کند که آثار و نتایج آن در زندگی روزمره شهروندان مشاهده می‌شود.