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در راستای ارتقای مشارکت مودیان در توسعه زیرساختهای آذربایجانغربی ،۴۸ طرح زیربنایی نیمه تمام، در لیست مالیاتهای نشان دار قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیرکل امور مالیاتی آذربایجانغربی از معرفی ۴۸ طرح زیربنایی نیمه تمام ملی و استانی برای بهره مندی از ظرفیت طرح نشاندار کردن مالیات در سال ۱۴۰۵ خبر داد.
جعفرپورمختار افزود: مودیان مالیاتی با انتخاب محل هزینه کرد مالیات خود، در تکمیل طرحهای عمرانی، آموزشی، درمانی و زیرساختی استان مشارکت کنند.
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجانغربی اضافه کرد: از طرحهای معرفی شده، ۱۸ طرح ملی و ۳۰ طرح استانی است.
به گفته پورمختار، بیمارستان ۴۵۰ تختخوابی ارومیه، طرحهای مدرسهسازی، حوزه سلامت و درمان، ورزش، آب، امور عشایری و راه از جمله طرحهایی هستند که در این فهرست قرار گرفتهاند.
وی ادامه داد: توسعه زیرساختهای بهداشتی و درمانی، تأمین فضاهای آموزشی و تکمیل طرحهای عمرانی از مهمترین اولویتهای پیشبینیشده است.
وی تصریح کرد: برای تکمیل ۴۸ طرح معرفیشده در مجموع ۱۲ هزار و ۸۳۹ میلیارد ریال اعتبار نیاز است که از این میزان ۱۰ هزار و ۸ میلیارد ریال مربوط به طرحهای ملی و ۲ هزار و ۸۳۱ میلیارد ریال مربوط به طرحهای استانی است.
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجانغربی تأکید کرد: نشان دار کردن مالیات، علاوه بر شفافسازی محل مصرف درآمدهای مالیاتی، زمینه مشارکت مستقیم مردم در تکمیل زیرساختها را فراهم میکند که آثار و نتایج آن در زندگی روزمره شهروندان مشاهده میشود.