به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر کل آموزش و پرورش فارس اظهار کرد: این انتخابات امسال به صورت الکترونیکی و تعرفه‌ای برگزار شد و همه دانش‌آموزان توانستند به عنوان رأی‌دهنده در آن شرکت کنند.

محسن کلاری با بیان اینکه شمار نمایندگان انتخاب‌شده نسبت به جمعیت هر مدرسه متفاوت است، افزود: دانش‌آموزان همه مقاطع، به جز پایه‌های اول، دوم و سوم ابتدایی، به عنوان نامزد در این انتخابات شرکت می کنند.

کلاری گفت: پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات، شورا‌های دانش‌آموزی در موارد مختلف به عنوان مشاور در کنار کادر اجرایی مدرسه خواهند بود و نظرات دیگر دانش‌آموزان را منتقل خواهند کرد.