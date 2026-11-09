مسئول دفتر ثبت و حریم آثار تاریخی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان از برنامه‌ریزی برای آماده‌سازی و ارائه ۱۰۰ پرونده ثبتی تا پایان سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مریم کایدانی گفت: در خوزستان، آثاری که بازتاب‌دهنده پیشینه تمدنی، نظام‌های تاریخی آب، تحولات شهرسازی، الگو‌های استقرار انسانی و مبادلات فرهنگی هستند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند و شناسایی و ثبت آنها می‌تواند به شناخت دقیق‌تر تاریخ و هویت این سرزمین کمک کند.

وی ثبت ملی را یکی از ابزار‌های مهم قانونی برای حفاظت از آثار تاریخی و مقابله با تخریب و تعرض دانست و بیان کرد: ثبت ملی علاوه بر تثبیت جایگاه قانونی اثر، امکان هماهنگی مؤثرتر با دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و مالکان را فراهم می‌کند و می‌تواند در جلوگیری از دخل‌وتصرف‌های غیرمجاز نقش مؤثری داشته باشد.

مسئول دفتر ثبت و حریم آثار تاریخی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان از برنامه‌ریزی برای آماده‌سازی و ارائه ۱۰۰ پرونده ثبتی تا پایان سال خبر داد و اظهار کرد: برنامه‌های ثبتی استان، آماده‌سازی تعدادی پرونده دیگر تا پایان سال در دستور کار قرار گرفته است که این پرونده‌ها می‌توانند طیف متنوعی از آثار شامل بنا‌ها و محوطه‌های تاریخی، عناصر معماری و شهرسازی، تأسیسات و سازه‌های آبی، آثار صنعتی، اشیای تاریخی، میراث طبیعی و میراث دفاع مقدس را دربرگیرند.

کایدانی درباره نحوه اولویت‌بندی این پرونده‌ها توضیح داد: اهمیت تاریخی و فرهنگی، وضعیت حفاظتی، احتمال آسیب و تخریب و میزان آمادگی مستندات از جمله معیار‌هایی هستند که در اولویت‌بندی آثار مورد توجه قرار می‌گیرند. تأکید ما بر این است که تحقق هدف کمی در ثبت آثار، به هیچ عنوان نباید موجب کاهش کیفیت علمی پرونده‌ها شود.

وی با بیان اینکه خوزستان از تنوع گسترده‌ای از آثار تاریخی و فرهنگی برخوردار است، افزود: در انتخاب آثار برای طرح در شورای ثبت، شاخص‌هایی همچون قدمت، اصالت تاریخی، ارزش‌های معماری و هنری، اهمیت باستان‌شناختی، جایگاه اثر در تحولات تاریخی و اجتماعی، ارزش‌های هویتی و فرهنگی و ضرورت حفاظت از آن مورد توجه قرار می‌گیرد.