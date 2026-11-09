مدیرکل امور مالیاتی جنوب استان تهران از تخفیف‌های قابل توجه در پذیرش ماده ۱۰۰ برای عملکرد سال ۱۴۰۴ خبر داد و اعلام کرد که این اقدام می‌تواند مالیات مؤدیان را تا ۵۰ درصد نسبت به مبلغ تعیین‌شده کاهش دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا نیکوی متین در حاشیه دیدار با روسای اتاق‌های اصناف جنوب تهران با تشریح فرآیند اجرای یک ماده ۱۰۰ برای عملکرد سال ۱۴۰۴ گزارش گفت: برای استفاده از این ماده، مشوق‌های قابل توجهی در نظر گرفته شده است که از آنها می‌توانند به مؤدیان استان در انتخاب شیوه تعیین تکلیف قیمت کمک کنند.

وی با بیان اینکه مؤدیان با پذیرش ماده ۱۰۰ نیازی به ارائه دفاتر، اسناد و مدارک نمی‌پردازند، اضافه می‌شود: تعیین‌شده از طریق قطعی می‌شود و مؤدیان می‌توانند مبلغ آن را در بازه پنج تا ۹ ماه تقسیط کنند. نیکوی متین ادامه داد: علاوه بر این، تخفیف‌های ویژه مالیاتی و تعلیم ضرایب نیز با توجه به شرایط جنگی در حساب این گروه از مؤدیان لحاظ شده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان جنوب تهران با ضرورت اقدام به‌موقع صاحبان کار گفت: مؤدیان تا ۳۰ آبان می‌توانند نسبت به پذیرش یا رد ثبت ماده ۱۰۰ و در انتخاب مسیر دوم، بیان صورت‌نامه مالیاتی اقدام کنند.

وی افزود : مؤدیان برای تعیین تکلیف مالیات خود را به روزهای پایانی موکول نکنند و تا ۲۵ آبان با مراجعه به سامانه مربوط، مبلغ پیشنهادی را بررسی و در پذیرش صورت، آن را برای پرداخت یا تقسیط اقدام کنند.



