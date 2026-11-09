دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران با تأکید بر نقش علم در تقویت گفت‌و‌گو و همکاری‌های بین‌المللی گفت: در جهانی که با چالش‌هایی همچون جنگ، تغییرات اقلیمی، بحران آب و مشکلات اقتصادی مواجه است، هیچ کشوری به‌تنهایی قادر به ارائه راه‌حل نیست و دیپلماسی علمی می‌تواند زمینه‌ساز اعتمادسازی و همکاری پایدار میان ملت‌ها باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسن فرطوسی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران، در مراسم افتتاحیه نمایشگاه ترویج علم و مجموعه برنامه‌های علمی و ترویجی دانشگاه تهران، ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این برنامه و خیرمقدم به استادان، پژوهشگران، دانشجویان و مهمانان اظهار کرد: خوشحالم که در دانشگاه تهران، به‌عنوان دانشگاهی علم‌پرور و عالم‌پرور، در برنامه‌ای حضور دارم که به مناسبت روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه و با هدف توجه به اهمیت ترویج علم برگزار شده است.

وی با اشاره به اهمیت روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه افزود: این مناسبت فرصتی ارزشمند برای پاسداشت تلاش عالمان و دانشمندان، گسترش فرهنگ علمی، نزدیک‌تر کردن جامعه علمی به مردم و تقویت ارتباط متقابل میان دانشگاه و جامعه است. همچنین این روز فرصتی برای قدردانی از دستاورد‌های پیشکسوتان و اندیشمندانی است که در مسیر توسعه دانش و فرهنگ علمی کشور تلاش کرده‌اند.

فرطوسی با اشاره به موضوع محوری روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه در سال ۲۰۲۶ با عنوان «یافتن زمینه‌های مشترک از طریق دیپلماسی علمی» بیان کرد: این موضوع بر نقش علم در ایجاد فضای گفت‌و‌گو، اعتماد و همکاری میان کشور‌ها و ملت‌ها تأکید دارد.

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران ادامه داد: در جهانی که با چالش‌های متعدد انسانی و زیست‌محیطی همچون جنگ‌ها، تغییرات اقلیمی، بحران آب و مشکلات اقتصادی مواجه است، هیچ کشوری به‌تنهایی قادر به ارائه راه‌حل برای این مسائل نیست. علم می‌تواند زمینه‌ای فراهم کند تا دانشمندان، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، فارغ از تفاوت‌های فرهنگی و سیاسی، بر مسائل مشترک بشریت تمرکز کنند.

وی تأکید کرد: همکاری علمی صرفاً به معنای تبادل دانش، برگزاری نشست‌های تخصصی یا گردهمایی‌های علمی نیست، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز اعتمادسازی، شکل‌گیری شبکه‌های پایدار همکاری و تقویت تفاهم میان ملت‌ها باشد.

فرطوسی با اشاره به ظرفیت‌های علمی و بین‌المللی کشور‌ها اظهار کرد: دانشگاه‌ها، کرسی‌های یونسکو، مراکز پژوهشی، انجمن‌های علمی و شبکه گسترده کمیسیون‌های ملی یونسکو در ۱۹۳ کشور جهان، ظرفیت ارزشمندی برای توسعه همکاری‌های علمی در سطح بین‌المللی ایجاد کرده‌اند.

وی همچنین با اشاره به دهه بین‌المللی علوم برای توسعه پایدار که از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام شده است، گفت: این ابتکار بر نقش شاخه‌های مختلف علم، از علوم پایه و کاربردی تا علوم اجتماعی و انسانی، در تحقق توسعه پایدار تأکید دارد.

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران افزود: هدف از این دهه، تقویت پیوند میان علم، سیاست‌گذاری و جامعه است. برای تحقق این هدف باید دسترسی به دانش و فناوری گسترش یابد و استفاده از شواهد علمی در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها تقویت شود.

فرطوسی با تأکید بر اینکه تحقق این اهداف تنها با مشارکت دولت امکان‌پذیر نیست، خاطرنشان کرد: ترویج تفکر انتقادی، تقویت فرهنگ پرسشگری و مقابله با اطلاعات نادرست از ضرورت‌های امروز جامعه است. همچنین باید به نقش نسل جوان، دانش‌آموزان، دانشجویان و زنان در توسعه علمی توجه ویژه‌ای شود و زمینه مشارکت و دسترسی برابر آنان به فرصت‌های علمی فراهم شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه ترویج علم بیان کرد: می‌توان با بهره‌گیری از ابزار‌های نوین ارتباطی، علم را از محیط‌های تخصصی به متن زندگی اجتماعی وارد کرد و زمینه ترویج عمیق‌تر دانش در جامعه را فراهم آورد.

فرطوسی در ادامه، انجمن علمی ترویج علم ایران و کمیسیون ملی یونسکو را از ظرفیت‌های ارزشمند کشور در این حوزه دانست و گفت: این مجموعه‌ها می‌توانند با توسعه همکاری با دانشگاه‌ها، مدارس، مراکز پژوهشی و رسانه‌ها، نقش مؤثری در گسترش فرهنگ علمی ایفا کنند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که دهه ترویج علم فرصتی برای توسعه فعالیت‌های مشترک، شکل‌گیری شبکه‌های علمی و تقویت مشارکت نهاد‌های مختلف باشد و کمیسیون ملی یونسکو نیز در چارچوب مأموریت‌ها و ظرفیت‌های خود از گسترش این همکاری‌ها و تقویت پیوند میان علم و جامعه حمایت کند.