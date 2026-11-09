کارشناس هواشناسی ایلام گفت: سامانه بارشی که از روز‌های گذشته آسمان استان را در برگرفته بود؛ از عصر امروز به تدریج تضعیف می‌شود و به دنبال آن؛ افت ۶ تا ۹ درجه‌ای دمای هوا در سراسر استان رخ می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ ساسان رستمی اظهار کرد: بر اساس آخرین داده‌های ایستگاه‌های باران‌سنجی تا صبح امروز، فعالیت سامانه بارشی در شهرستان‌های مختلف استان متفاوت بوده است.

وی افزود: پس از ایوان با ثبت بیشترین بارندگی به میزان ۷۸ میلی‌متر، شهرستان ایلام با ۳۹ میلی‌متر بارندگی، حجم قابل‌توجهی از بارندگی را تجربه کرد و کمترین میزان بارش نیز با ۸.۱ میلی‌متر در مهران به ثبت رسید.

کارشناس پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان ایلام تشریح کرد: این توده هوای ناپایدار که هسته بسیار سردی به همراه دارد؛ تا اوایل وقت فردا، سه شنبه در پهنه استان فعال خواهد بود.

رستمی اضافه کرد: از شامگاه امروز با استقرار هوای سرد، احتمال بارش پراکنده برف در بلندی‌ها و قله‌های استان وجود دارد و شاهد چهره زمستانی در این مناطق خواهیم بود.

کارشناس هواشناسی ایلام با هشدار نسبت به پایداری پدیده‌های آب و هوایی در جاده‌های استان، افزود: با توجه به کاهش دمای هوا و رطوبت موجود در سطح زمین؛ برای اواخر وقت امروز و به‌ویژه صبح فردا، احتمال وقوع پدیده مه‌گرفتگی در گردنه‌ها و مسیر‌های کوهستانی استان وجود دارد.

وی توصیه کرد: با توجه به کاهش دید افقی؛ رانندگان پیش از تردد در جاده‌های استان، از وضعیت راه آگاهی کامل کسب کنند.

رستمی ادامه داد: با ریزش هوای سرد، روند کاهش محسوس دمای هوا از عصر امروز آغاز می‌شود و این کاهش دما نسبت به روز‌های گذشته ۶ تا ۹ درجه خواهد بود.

کارشناس پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان ایلام تصریح کرد: کاهش دما به‌ویژه در شب و ساعات ابتدایی روز به سمت یخبندان خواهد رفت.

وی افزود: پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد در روز‌های پیش‌رو، کمینه دمای هوا در مناطق سردسیر و شمالی استان، شامل: شهرستان‌های ایلام، ایوان، ملکشاهی و بلندی‌های بدره، به محدوده صفر تا سه درجه بالای صفر خواهد رسید.

رستمی تاکید کرد: این وضعیت جوی؛ نیازمند آمادگی دستگاه‌های امدادی و مدیریت مصرف انرژی در بخش‌های مختلف است.

استان ایلام به دلیل ساختار کوهستانی و تنوع اقلیمی، همواره در فصل پاییز، زیر تأثیر سامانه‌های بارشی مدیترانه‌ای و دریای سرخ قرار می‌گیرد.