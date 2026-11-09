رایزن فرهنگی کشورمان در کابل گفت: در همه ادوار و در همه شرایط سخت تاریخی توجه به مقوله فرهنگ و مشترکات ریشه‌دار تمدنی می‌تواند کلید عبور از مشکلات باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید روح‌الله حسینی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، در دیدار با اعضای فعال فرهنگی، اقتصادی و تجاری و نمایندگان اتاق‌های تجارت ایران و افغانستان در کابل، تأکید کرد: لازمه و مقدمه گسترش فعالیت‌ها و همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور ایران و افغانستان، تمرکز بر تقویت و گسترش نگاه فرهنگی مشترک و بهره‌گیری از پیوند‌های عمیق تاریخی، تمدنی و فرهنگی میان دو ملت است.

وی با اشاره به اشتراکات گسترده فرهنگی، تاریخی و تمدنی ایران و افغانستان، گفت: توسعه پایدار روابط اقتصادی زمانی از عمق و ماندگاری بیشتری برخوردار خواهد بود که بر پایه شناخت متقابل، اعتماد، ارتباطات انسانی و پیوند‌های فرهنگی مشترک شکل گیرد.

رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان افزود: ظرفیت‌های فرهنگی مشترک میان دو ملت می‌تواند زمینه‌ساز گسترش ارتباطات میان فعالان اقتصادی و تجاری باشد و در ایجاد اعتماد، شناخت ظرفیت‌ها و توسعه همکاری‌های مشترک نقش مؤثری ایفا کند.

حسینی با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی دو کشور، اظهار داشت: تقویت همکاری میان نهاد‌های مرتبط، گسترش ارتباط میان فعالان اقتصادی ایران و افغانستان، فراهم‌سازی زمینه تبادل تجربه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک فرهنگی و اقتصادی، از راهکار‌های مؤثر برای توسعه همکاری‌های دوجانبه است.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت نقش بانوان در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، حمایت از ابتکارات و توانمندی‌های بانوان تجارت‌پیشه و کارآفرین را ضروری دانست و بر استفاده از ظرفیت‌های موجود برای فراهم‌سازی زمینه رشد و توسعه کسب‌وکار‌های زنان تأکید کرد.

این دیدار با حضور هیئتی از اتاق تجارت افغانستان به نمایندگی خانم نصیری و همراهان وی، به همراه خانم دکتر ندا شیرین، مسئول اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان، برگزار شد و در آن موضوعات مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی و تجاری بانوان افغانستان، مشکلات موجود در مسیر کسب‌وکار زنان و راهکار‌های تقویت همکاری‌های تجاری و اقتصادی میان ایران و افغانستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نصیری در این دیدار، ضمن قدردانی از دکتر حسینی برای اختصاص وقت و فراهم‌سازی فرصت گفت‌و‌گو، به تشریح وضعیت بانوان تجارت‌پیشه افغانستان و برخی مشکلات و چالش‌های موجود در مسیر فعالیت‌های اقتصادی آنان پرداخت.

وی با اشاره به نقش مؤثر زنان در توسعه اقتصادی، بر ضرورت توجه بیشتر به نیاز‌ها و مشکلات بانوان کارآفرین و تجارت‌پیشه، فراهم‌سازی زمینه مناسب برای گسترش فعالیت‌های تجاری و ایجاد فرصت‌های بیشتر برای رشد کسب‌وکار‌های تحت مدیریت بانوان تأکید کرد.

در ادامه، ندا شیرین، مسئول اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان، با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای گسترش روابط اقتصادی و تجاری میان دو کشور، توسعه ارتباطات میان فعالان اقتصادی، به‌ویژه بانوان تجارت‌پیشه، را ضروری دانست.

وی همچنین با اشاره به سفر خود به افغانستان و حضور در نمایشگاه امام ابوحنیفه، برگزاری چنین برنامه‌ها و نمایشگاه‌هایی را فرصتی مناسب برای معرفی ظرفیت‌های اقتصادی، عرضه توانمندی‌های تجاری و ایجاد زمینه‌های تازه برای همکاری میان فعالان اقتصادی ایران و افغانستان عنوان کرد.

این نشست فرصتی برای گفت‌و‌گو و تبادل نظر درباره ظرفیت‌ها، مشکلات و راهکار‌های توسعه همکاری‌های فرهنگی، اقتصادی و تجاری میان ایران و افغانستان فراهم کرد و طرفین بر اهمیت ادامه تعاملات و استفاده از ظرفیت‌های مشترک دو کشور تأکید کردند.