هواشناسی گلستان از عصر امروز آغاز رگبار و رعد وبرق (گاهی شدید)در گلستان ،در نواحی کوهستانی ریزش برف،گاهی کولاک برف ،تگرگ،مه غلیظ و وزش باد نسبتا شدید(گاهی شدید) پیش بینی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ هواشناسی گلستان از عصر امروز آغاز رگبار و رعد وبرق (گاهی شدید) در گلستان ،در نواحی کوهستانی ریزش برف ،گاهی کولاک برف ،تگرگ ،مه غلیظ و وزش باد نسبتا شدید (گاهی شدید) پیش بینی کرد.

مخاطرات ناشی از بارش شدید باران ،وقوع سیلاب ناگهانی وطغیان رودخانه ها ،مسیل ها و آب راهه های فصلی آبگرفتگی معابر شهری ،زیرگذر ها ،تونل ها و مناطق کم ارتفاع ،تخریب یا آسیب به پل ها ،ابنیه فنی ،راه های روستایی و جاده های مواصلاتی ،خسارت به محصولات کشاورزی ،باغات ،گلخانه ها و واحد های دامداری ،اختلال در پرواز ها و عملیات فرودگاهی ،اختلال در فعالیت های عمرانی و عملیات ساختمانی پیش بینی می شود.

پرهیز از سفر های غیر ضروری ،پرهیز از اتراق در حاشیه و بستر رودخانه ها و مسیل ها،پرهیز از فعالیت های طبیعت گردی و کوهنوردی و جابجایی عشایر،پرهیز از فعالیت های عمرانی،اتخاذ تمهیدات لازم برای پیش گیری از خسارات ناشی از وزش باد شدید،خود داری از پارک خودرو در مجاورت ساختمان های نیمه کاره ،داربست ها و درختان کهنسال و فرسوده توصیه می شود.

فعالیت این سامانه صبح سه شنبه پایان می یابد.