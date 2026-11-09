به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان، سرهنگ حسین‌خانی در آیین تکریم و معارفه مسئول سازمان بسیج ورزشکاران استان کرمان، مأموریت این مجموعه را فراتر از برگزاری برنامه‌های ورزشی و کسب افتخار دانست و بر نقش آن در تربیت ورزشکاران تراز انقلاب اسلامی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه بسیج ورزشکاران باید در کنار فعالیت‌های ورزشی، برای تقویت هویت فرهنگی و روحیه مقاومت در جامعه ورزش برنامه داشته باشد، حمایت از استعدادهای ورزشی و شناسایی دغدغه‌های ورزشکاران را از وظایف مهم این مجموعه برشمرد.

جانشین فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان با اشاره به اینکه برخی استعدادهای ورزشی به دلیل نبود حمایت کافی فرصت درخشش را از دست می‌دهند، همراهی به‌موقع مجموعه‌های مسئول را زمینه‌ساز شکوفایی این ظرفیت‌ها و افتخارآفرینی در عرصه‌های ملی و بین‌المللی دانست.

حسین‌خانی همچنین با یادآوری نام پهلوانانی همچون جهان‌پهلوان تختی و پوریای ولی، بر ماندگاری منش پهلوانی و جوانمردی تأکید کرد و یادآور شد که ارزش قهرمانان تنها به مدال‌ها و عناوین ورزشی نیست، بلکه اخلاق و رفتار آنان است که نامشان را در حافظه مردم ماندگار می‌کند.

در این مراسم، حجت سلطانی، سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان کرمان نیز با تأکید بر نقش فرهنگی بسیج ورزشکاران، ورزش را نهادی اجتماعی و اثرگذار بر رفتار، نگرش و سبک زندگی افراد دانست و گفت: قهرمان واقعی در کنار توانمندی جسمانی باید از تواضع، انضباط، جوانمردی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی برخوردار باشد.

وی پیوند قهرمانی با پهلوانی و هم‌افزایی میان بسیج ورزشکاران، اداره‌کل ورزش و جوانان، هیئت‌ها و باشگاه‌های ورزشی را ضروری دانست و از آمادگی این اداره‌کل برای تداوم همکاری و حمایت از برنامه‌های سازمان بسیج ورزشکاران خبر داد.

در پایان این آیین، از خدمات سرهنگ دوم پاسدار رضا پورعلی‌آبادی قدردانی و سرهنگ احسان رستگاری‌نژاد به‌عنوان مسئول جدید سازمان بسیج ورزشکاران استان کرمان معرفی شد.