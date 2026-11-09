به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، معاون پرورشی آموزش و پرورش استان در آیین نمادین انتخابات در مدرسه دخترانه صدرا گفت: مسئولیت آموزش پرورش تنها آموزش و انتقال اطلاعات نیست، باید دانش‌آموزان و همچنین معلمان باید تاب آوری لازم برای شرایط پیش بینی نشده اجتماعی را هم فرابگیرند.

انصاری هدف از برگزاری انتخابات را تمرین انتخاب و تصمیم‌گیری مسئولانه و درست دانش‌آموزان و ارتقا فعالیت‌های فوق برنامه و پرورشی مدارس عنوان کرد.

به گفته وی در انتخابات این دوره، ۱۰ هزار دانش اموز در استان به عضویت شورا‌های دانش‌اموزی درخواهند آمد.