به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به گزارش خبرگزاری رویترز از آتن، گارد ساحلی یونان بامداد روز دوشنبه از کشف اجساد ۱۲ مهاجر در قایقی که در آب‌های اطراف جزیره کرت در حرکت بود، خبر داد.

هنوز مشخص نیست این مهاجران چگونه جان خود را از دست داده‌اند.

یک مقام گارد ساحلی گفت: نیرو‌ها ۱۸ نفر دیگر را نیز از این قایق در حدود ۱۵ مایل دریایی از بندر کالوی لیمنس نجات دادند. همچنین ده‌ها نفر دیگر در دو حادثه جداگانه در آب‌های اطراف کرت نجات یافتند. وی گفت همه این افراد به ساحل منتقل خواهند شد.

یونان سال‌ها یکی از مسیر‌های اصلی ورود مهاجران و پناهجویان از خاورمیانه، آفریقا و آسیا به اروپا بوده است. این کشور در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ در خط مقدم بحران مهاجرت اروپا قرار داشت، به طوری که حدود یک میلیون نفر، بیشتر از ترکیه وارد جزایر آن شدند.

از آن زمان با افزایش گشت‌های دریایی و مرزی از سوی یونان، شمار کل ورود مهاجران کاهش یافته است. اما ورود مهاجرانی که از شمال شرق لیبی برای رسیدن به اروپا از طریق کرت تلاش می‌کنند، افزایش چشمگیری داشته است.