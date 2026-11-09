رئیس دفتر رئیس‌جمهور و وزیر پیشین آموزش‌وپرورش، با اشاره به سال‌ها آشنایی و همکاری با علی‌اصغر فانی، او را از چهره‌های برجسته و اثرگذار تعلیم و تربیت پس از انقلاب اسلامی دانست و گفت: جامعه آموزش‌وپرورش امروز یکی از پیشکسوتان و سرمایه‌های ارزشمند خود را از دست داده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ محسن حاجی‌میرزایی در مراسم بدرقه پیکر دکتر علی‌اصغر فانی، با تسلیت درگذشت این استاد دانشگاه و وزیر اسبق آموزش‌وپرورش، به مناسبت ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س) نیز ادای احترام کرد و یاد امام و رهبر شهید را گرامی داشت.

وی با اشاره به سابقه آشنایی خود با مرحوم فانی گفت: آشنایی من با ایشان به سال ۱۳۶۰ و دوران حضور در کردستان بازمی‌گردد و از همان زمان ارتباط و همکاری ما شکل گرفت.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور، فانی را نمونه‌ای از یک معلم تمام‌عیار توصیف کرد و افزود: دغدغه اصلی ایشان عدالت آموزشی و فراهم کردن فرصت دسترسی دانش‌آموزان مناطق محروم به آموزش باکیفیت بود.

حاجی‌میرزایی با بیان اینکه فانی هیچ‌گاه از عرصه آموزش فاصله نگرفت، گفت: ایشان همواره تلاش می‌کرد دانش و اطلاعات خود را به‌روز نگه دارد، ارتباطش با بدنه آموزش‌وپرورش را حفظ کند و با جدیت و پشتکار در مسیر تعلیم و تربیت فعالیت داشته باشد.

وی با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی و انسانی مرحوم فانی افزود: از نظر ارتباطات انسانی، ایشان الگویی ارزشمند بود و با توجه به اینکه معلم رکن اصلی آموزش‌وپرورش است، همواره پیگیر مسائل معلمان و دغدغه‌های معیشتی آنان بود.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور، فانی را شناسنامه تعلیم و تربیت پس از انقلاب خواند و گفت: ایشان از نظر دانش و آگاهی در این حوزه از چهره‌های سرآمد بود و حتی در سال‌های پایانی عمر نیز فعالیت‌های علمی و پژوهشی خود را ادامه داد.

حاجی‌میرزایی با اشاره به راه‌اندازی اندیشکده‌ای در روزنامه اطلاعات به ابتکار مرحوم فانی، افزود: ایشان در حوزه‌های مختلف تعلیم و تربیت دغدغه‌مند بود و برای بررسی مسائل و چالش‌های این عرصه تلاش می‌کرد.

وی همچنین به توجه ویژه فانی به پیشکسوتان آموزش‌وپرورش اشاره کرد و گفت: یکی از پناهگاه‌های پیشکسوتان این حوزه را از دست داده‌ایم. ایشان نشست‌های جداگانه‌ای با پیشکسوتان برگزار می‌کرد و با شنیدن دیدگاه‌ها و دغدغه‌های آنان، مسائل و مشکلاتشان را پیگیری می‌کرد.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور، در پایان درگذشت علی‌اصغر فانی را ضایعه‌ای برای جامعه فرهنگیان و نظام تعلیم و تربیت کشور دانست.