به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرپرست اداره فنی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس اظهار کرد: این طرح در راستای حفاظت از این مجموعه تاریخی اجرا می‌شود و بر حفظ اصالت معماری و ارزش‌های تاریخی بنا تمرکز دارد.

امین عباسی، با اشاره به آسیب‌ها و آلودگی‌های برجای‌مانده از آتش‌سوزی سال ۱۴۰۱ افزود: بخشی از عملیات اجرایی به پاک‌سازی و دودزدایی سطوح آجری، تونیزه‌ها و عرق‌چین‌های سقف اختصاص یافته است و آثار دوده و آلودگی‌های ناشی از آتش با استفاده از روش‌های تخصصی پاک‌سازی می‌شود تا ضمن بهبود وضعیت ظاهری بنا، از آسیب‌های احتمالی به مصالح و عناصر تاریخی آن جلوگیری شود.

عباسی تعمیر، مرمت و رنگ‌آمیزی نورگیر‌های فلزی واقع در بخش فوقانی حجره‌ها را از دیگر اقدامات پیش‌بینی‌شده در این طرح عنوان کرد و گفت: این عملیات با هدف سامان‌دهی و بهبود وضعیت عناصر معماری سقف بازار انجام می‌شود.

وی همچنین از اجرای عملیات تعمیر و مرمت بخش‌های آجری در سطوح قائم و منحنی قسمت‌های داخلی راسته اصلی بازار خبر داد و افزود: این اقدامات با توجه به ویژگی‌های معماری بنا و با هدف حفظ ساختار و هویت تاریخی آن در حال انجام است.

سرپرست اداره فنی میراث فرهنگی فارس با اشاره به جایگاه تاریخی بازار وکیل شیراز بیان کرد: این بازار به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین آثار تاریخی و معماری دوره زندیه، جایگاه ویژه‌ای در میراث فرهنگی کشور دارد و حفاظت مستمر از اجزای معماری آن، به‌ویژه سقف‌ها، طاق‌ها و عرق‌چین‌های آجری، در ماندگاری این اثر تاریخی و انتقال آن به نسل‌های آینده نقش مهمی دارد.