مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران از پایش مستمر و لحظه‌ای وضع معابر پایتخت همزمان با بارش‌های اخیر خبر داد و تأکید کرد: تمامی ظرفیت‌های مرکز مدیریت ترافیک شهر تهران به‌صورت شبانه‌روزی برای مدیریت جریان تردد، شناسایی اختلالات و تسهیل عبور و مرور شهروندان به کار گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اکبر اختیاری با اشاره به شرایط جوی اخیر و بارش باران در شهر تهران گفت: وضع بزرگراه‌ها، معابر و شریان‌های اصلی پایتخت به‌صورت مستمر از طریق سامانه‌های هوشمند و تیم‌های پایش رصد می‌شود و هماهنگی و تعامل مستمری میان مجموعه مدیریت شهری، پلیس راهور و سایر دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان برقرار است.

مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران با تشریح نقش این مجموعه در جایگاه مرکز مدیریت ترافیک شهر تهران افزود: سامانه مدیریت یکپارچه ترافیک، اطلاعات لحظه‌ای و تحلیل داده‌های ترافیکی را در اختیار تیم‌های عملیاتی شهرداری و عوامل پلیس راهور قرار می‌دهد تا زمینه تصمیم‌گیری سریع‌تر، مدیریت جریان تردد، رفع گره‌های ترافیکی و اعزام به‌موقع نیروهای میدانی فراهم شود.

وی ادامه داد: با بهره‌گیری از ظرفیت سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل (ITS)، وضع معابر به‌صورت مستمر تحت نظارت قرار دارد و نقاط دارای اختلال ترافیکی و آب‌گرفتگی‌های احتمالی شناسایی و برای مدیریت و رفع مشکلات، اطلاعات لازم در اختیار مجموعه‌های مسئول قرار می‌گیرد.

اختیاری ضمن قدردانی از صبوری و همراهی شهروندان، از رانندگان خواست با توجه به شرایط جوی، ضمن رعایت سرعت مطمئنه و حفظ فاصله طولی مناسب، در صورت مشاهده آب‌گرفتگی یا اختلال در تردد معابر، موضوع را از طریق سامانه «ندای ترافیک» به شماره ۸۷۵۰۰ اطلاع دهند.

وی خاطرنشان کرد: گزارش‌های مردمی در کنار داده‌های سامانه‌های هوشمند، به شناسایی سریع‌تر مشکلات و هماهنگی با عوامل اجرایی و نیروهای خدمات شهری برای حضور به‌موقع در محل و رفع اختلالات کمک می‌کند.