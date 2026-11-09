سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت از بازداشت دو زن متهم به سرقت طلا با توسل به ضرب‌وشتم یک شهروند در محدوده باغ‌فیض تهران خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ محمد افشار در تشریح جزئیات این پرونده گفت: در پی مراجعه یکی از شهروندان به کلانتری ۱۴۰ باغ‌فیض و اعلام سرقت طلاهایش، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی ادامه داد: شاکی اعلام کرد دو زن به او حمله کرده و پس از ضرب‌وشتم، گوشواره و دستبند طلایش را سرقت کرده و از محل گریخته‌اند.

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت افزود: مأموران با انجام تحقیقات میدانی و بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته، مشخصات ظاهری متهمان را شناسایی کردند و پس از اقدامات پلیسی و هماهنگی قضایی، هر دو زن را در عملیاتی دستگیر کردند.

افشار خاطرنشان کرد: متهمان پس از دستگیری به کلانتری منتقل شدند و پرونده برای انجام تحقیقات تخصصی، شناسایی سایر مالباختگان و بررسی جرائم احتمالی دیگر به پایگاه دوم پلیس آگاهی ارجاع شد.