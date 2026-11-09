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در پی استانداردسازیها و سیاستگذاریهای واحد مجلات مؤسسه انتشارات در حوزه مجلات علمی دانشگاه، مجله علوم زیستی ورزشی در پایگاه بینالمللی دوآج پذیرفته شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نشریه علوم زیستی ورزشی (SBio) بهصورت فصلنامه توسط انتشارات دانشگاه تهران منتشر میشود. این نشریه به عنوان یک مجله دسترسی آزاد طلایی، دسترسی فوری، نامحدود و رایگان به متن کامل مقالات علمی را برای پژوهشگران، دانشگاهیان و متخصصان ورزشی در سراسر جهان فراهم میکند.
مقالات این نشریه، به زبان فارسی به همراه چکیده مبسوط و ساختاریافته به زبان انگلیسی منتشر میشوند. مأموریت اصلی علوم زیستی ورزشی منحصراً به حوزه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی اختصاص دارد و هدف آن ایجاد پل ارتباطی میان یافتههای آزمایشگاهی و کاربردهای عملی است. درباره این نشریه، میتوانید در پیوند https://jsb.ut.ac.ir بیشتر بخوانید و با اهداف و چشماندازهای آن آشنا شوید.