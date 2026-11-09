به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نشریه علوم زیستی ورزشی (SBio) به‌صورت فصلنامه توسط انتشارات دانشگاه تهران منتشر می‌شود. این نشریه به عنوان یک مجله دسترسی آزاد طلایی، دسترسی فوری، نامحدود و رایگان به متن کامل مقالات علمی را برای پژوهشگران، دانشگاهیان و متخصصان ورزشی در سراسر جهان فراهم می‌کند.

مقالات این نشریه، به زبان فارسی به همراه چکیده مبسوط و ساختاریافته به زبان انگلیسی منتشر می‌شوند. مأموریت اصلی علوم زیستی ورزشی منحصراً به حوزه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی اختصاص دارد و هدف آن ایجاد پل ارتباطی میان یافته‌های آزمایشگاهی و کاربرد‌های عملی است. درباره این نشریه، می‌توانید در پیوند https://jsb.ut.ac.ir بیشتر بخوانید و با اهداف و چشم‌انداز‌های آن آشنا شوید.