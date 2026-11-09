رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان گفت: لازمه و مقدمه گسترش فعالیت‌ها و همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور ایران و افغانستان، تمرکز بر تقویت و گسترش نگاه فرهنگی مشترک و بهره‌گیری از پیوند‌های عمیق تاریخی، تمدنی و فرهنگی میان دو ملت است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، سید روح الله حسینی در دیدار با اعضای فعال فرهنگی، اقتصادی و تجاری و نمایندگان اتاق‌های تجارت ایران و افغانستان در کابل تأکید کرد: ظرفیت‌های فرهنگی مشترک میان دو ملت می‌تواند زمینه‌ساز گسترش ارتباطات میان فعالان اقتصادی و تجاری باشد و در ایجاد اعتماد، شناخت ظرفیت‌ها و توسعه همکاری‌های مشترک نقش مؤثری ایفا کند.

حسینی با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی دو کشور، اظهار داشت: تقویت همکاری میان نهاد‌های مرتبط، گسترش ارتباط میان فعالان اقتصادی ایران و افغانستان، فراهم سازی زمینه تبادل تجربه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک فرهنگی و اقتصادی از راهکار‌های مؤثر برای توسعه همکاری‌های دوجانبه است.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت نقش بانوان در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، حمایت از ابتکارات و توانمندی‌های بانوان تجارت پیشه و کارآفرین را ضروری دانست و بر استفاده از ظرفیت‌های موجود برای فراهم سازی زمینه رشد و توسعه کسب‌وکار‌های زنان تأکید کرد.

این دیدار با حضور هیئتی از اتاق تجارت افغانستان به نمایندگی خانم نصیری و همراهان وی به همراه خانم دکتر ندا شیرین، مسئول اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان، برگزار شد و در آن موضوعات مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی و تجاری بانوان افغانستان، چالش‌های موجود در مسیر کسب و کار زنان و راهکار‌های تقویت همکاری‌های تجاری و اقتصادی میان ایران و افغانستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

خانم نصیری در این دیدار به تشریح وضعیت بانوان تجارت پیشه افغانستان و برخی مشکلات و چالش‌های موجود در مسیر فعالیت‌های اقتصادی آنان پرداخت.

وی با اشاره به نقش مؤثر زنان در توسعه اقتصادی بر ضرورت توجه بیشتر به نیاز‌ها و مشکلات بانوان کارآفرین و تجارت‌پیشه، فراهم‌سازی زمینه مناسب برای گسترش فعالیت‌های تجاری و ایجاد فرصت‌های بیشتر برای رشد کسب‌وکار‌های تحت مدیریت بانوان تأکید کرد.

در ادامه، خانم دکتر ندا شیرین، مسئول اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای گسترش روابط اقتصادی و تجاری میان دو کشور توسعه ارتباطات میان فعالان اقتصادی به ویژه بانوان تجارت پیشه را ضروری دانست و با اشاره به سفر خود به افغانستان و حضور در نمایشگاه امام ابوحنیفه برگزاری چنین برنامه‌ها و نمایشگاه‌هایی را فرصتی مناسب برای معرفی ظرفیت‌های اقتصادی، عرضه توانمندی‌های تجاری و ایجاد زمینه‌های تازه برای همکاری میان فعالان اقتصادی ایران و افغانستان عنوان کرد.

در این دیدار، اعضای فعال فرهنگی، اقتصادی و تجاری حاضر نیز دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود را درباره راه‌های گسترش تعاملات، حمایت از بانوان کارآفرین و تجارت‌پیشه و توسعه همکاری‌های مشترک میان ایران و افغانستان مطرح کردند.

این نشست فرصتی برای گفت‌و‌گو و تبادل نظر درباره ظرفیت‌ها، چالش‌ها و راهکار‌های توسعه همکاری‌های فرهنگی، اقتصادی و تجاری میان ایران و افغانستان فراهم کرد و طرفین بر اهمیت تداوم تعاملات و استفاده از ظرفیت‌های مشترک دو کشور تأکید کردند.