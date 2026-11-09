مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان کرمانشاه گفت: روز جمعه پیکر‌های مطهر شهدای گمنام از میدان انقلاب (شهرداری سابق) تشییع و در نقاط مشخص شده تدفین خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان کرمانشاه گفت: پیکر مطهر ۷ شهید گمنام از ساعت ۲۰ امشب در شهرستان‌های استان کرمانشاه تشییع می‌شود.

به گفته عزیزی پنجشنبه شب مراسم وداع با شهیدان برگزار می‌شود.

روز جمعه همه پیکر‌های مطهر از میدان انقلاب شهرداری سابق تشییع و در نقاط مشخص شده تدفین خواهند شد.

مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان کرمانشاه گفت: پیکر مطهر شهید ۱۷ ساله در مجتمع امام حسن مجتبی (ع) کرمانشاه، پیکر مطهر شهید ۱۸ ساله محل شهادت عملیات والفجر 8 ، در منطقه ام الرساس حوزه علمیه هرسین ، پیکر مطهر شهید ۲۰ ساله محل شهادت قلاویزان ، در پادگان ابوذر، پیکر مطهر شهید ۲۱ ساله محل شهادت عملیات والفجر 3 در مهران ،در مسجد النبی طاق بستان، پیکر مطهر دیگرشهید ۲۱ ساله محل شهادت در مرز خسروی ، در برق منطقه ای کرمانشاه ، پیکر مطهر شهید ۲۵ ساله محل شهادت عملیات خیبر جزیره مجنون در مجتمع امام حسین (ع) و پیکر مطهر شهید ۲۸ ساله محل شهادت والفجر 1 ،در سازمان جهاد کشاورزی تدفین خواهند شد .