مدیرکل صمت استان گفت: حدود ۷۰ درصد نیاز کشور به ورق‌های HPL و CPL و همچنین ۸۰ درصد توپ‌های ورزشی در استان اردبیل تولید می‌شود.

اردبیل قطب تولید ورق‌های HPL، CPL و توپ‌های ورزشی

اردبیل قطب تولید ورق‌های HPL، CPL و توپ‌های ورزشی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل رامین صادقی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اظهار کرد: در حال حاضر یک هزار و ۴۴۲ فقره جواز تاسیس در سامانه بهین‌یاب ثبت شده است که در طول یک سال گذشته پایش شده‌اند.

وی افزود: از این تعداد، ۷۱۶ فقره وارد مرحله اجرایی شده و ۴۰۴ طرح نیز بیش از ۶۰ درصد پیشرفت دارند که بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، حدود ۱۶۱ طرح در دو سال آتی به بهره‌برداری خواهد رسید.

مدیرکل صمت استان اردبیل با اشاره به اینکه در سال جاری بیش از ۱۱۰ پروانه بهره‌برداری صادر شده است، گفت: بر اساس آمار مرکز آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، استان اردبیل از نظر سرعت و رشد صدور پروانه بهره‌برداری نسبت به سال قبل، رتبه دوم کشور را کسب کرده است.

صادقی با اشاره به تاکید وزیر صمت بر طرح‌های پیشران گفت: ۳۷ طرح پیشران در استان داریم که ارزش افزوده بیشتری برای استان به همراه خواهند داشت.

وی با اشاره به پایش واحد‌های دارای پروانه بهره‌برداری گفت: یک هزار و ۵۱۰ واحد دارای پروانه بهره‌برداری در سامانه ثبت شده که پس از پایش، ۷۰ واحد قابل احیا شناسایی شد و ۳۴ واحد از این تعداد از ابتدای سال جاری به بهره‌برداری رسیده است.

مدیرکل صمت استان اردبیل افزود: یک هزار و ۴۵۰ واحد فعال استان برای نزدیک به ۴۷ هزار نفر اشتغال‌زایی کرده‌اند.

صادقی با اشاره به اهتمام ویژه استان به صدور پروانه دانش‌بنیان گفت: ۲۰ پروانه دانش‌بنیان، ۷۲ پروانه تحقیق و توسعه و ۶۱ پروانه خدمات مهندسی در استان صادر شده است.

وی با اشاره به تولیدات شاخص استان تصریح کرد: اگرچه حجم تولید استان نسبت به استان‌های صنعتی کمتر است، اما تولیدات شاخصی در استان انجام می‌شود؛ به‌گونه‌ای که حدود ۷۰ درصد نیاز کشور به ورق‌های HPL و CPL در استان اردبیل تولید می‌شود.

مدیرکل صمت استان اردبیل افزود: توپ‌های ورزشی تولیدی استان ضمن تامین ۸۰ درصد نیاز داخلی، صادرات نیز دارند. همچنین شیرآلات بهداشتی، آب معدنی در شهرستان نیر با چرخش تخصصی آب، لاستیک، انواع باتری‌های صنعتی و خودرویی و اسباب‌بازی از دیگر تولیدات شاخص استان است.

صادقی با اشاره به تاکید وزیر بر تکمیل زنجیره‌های ارزش برای کاهش هزینه تولید گفت: هفت زنجیره ارزش در استان داریم که بیشتر بخش‌های آن تکمیل شده است؛ از جمله زنجیره تولید انواع باتری‌های خودرویی و صنعتی، زنجیره تولید صنایع نساجی و پوشاک از پنبه تا تولید انواع پوشاک، تولید صنایع خودرو‌های سنگین، لیفتراک و لودر و همچنین زنجیره تولید صنایع فولادی و آب معدنی که برای استان ارزش افزوده زیادی دارد.

مدیرکل صمت استان اردبیل در بخش معدن گفت: پیش از این تنها صنایع ساختمانی فلزی در استان فعال بود و محدوده‌های فلزی که می‌توانند به معدن تبدیل شوند، شناسایی شده‌اند. از ۲۰۸ پروانه بهره‌برداری معدنی، ۳۳ پروانه اکتشافی صادر شده که ۲۳ مورد آن فلزی است.

وی ابراز امیدواری کرد طی دو سال آتی حداقل پنج مورد از محدوده‌های کشف‌شده به معدن تبدیل شود و گفت: این موضوع شرایط بسیار خوبی برای کشور و استان فراهم خواهد کرد.