یاد و خاطره جانباز شهید هادی امیری که پس از ۳۶ سال تحمل رنج و عوارض مجروحیت دوران دفاع مقدس به شهادت رسید در بافق گرامی داشته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، یاد و خاطره جانباز شهید هادی امیری بهمن‌شیری، با حضور جمعی از مسئولان و اقشار مختلف مردم در حسینیه امامزاده عبدالله بافق گرامی داشته شد.

شهید هادی امیری بهمن‌شیری، جانباز ۷۰ درصد دوران دفاع مقدس، پس از ۳۶ سال تحمل رنج و عوارض ناشی از مجروحیت، ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵ در یزد به فیض شهادت نائل آمد.

این شهید والامقام از نیرو‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران بود که در دوران دفاع مقدس در ارتش شیراز خدمت می‌کرد و در جریان بمباران دشمن در یکی از خطوط پدافندی، مجروح و به افتخار جانبازی ۷۰ درصد نائل شد.

شهید امیری بهمن‌شیری پس از پایان دوران خدمت، مسئولیت ریاست بانک ملت شهرستان بافق را بر عهده گرفت و سال‌ها در این شهرستان خدمت کرد.

وی بعد‌ها به دنبال انتقال محل اشتغال خود و همسرش به یزد، در این شهر سکونت گزید و سال‌ها با عوارض ناشی از جراحات دوران دفاع مقدس دست‌وپنجه نرم کرد تا اینکه سرانجام به خیل شهدای والامقام پیوست.

آیین بزرگداشت این جانباز شهید، فرصتی برای پاسداشت سال‌ها ایثار، صبوری و فداکاری مردی بود که پس از سال‌ها تحمل رنج مجروحیت، سرانجام به آرزوی دیرینه خود رسید.