محمدامین اشرفی، جودوکار وزن منهای ۸۱ کیلوگرم استان قم، برای شرکت در اردوی آماده‌سازی تیم ملی جودوی جوانان کشور دعوت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمدامین اشرفی، جودوکار وزن منهای ۸۱ کیلوگرم استان قم، به اردوی آماده‌سازی تیم ملی جودوی جوانان پسر کشور دعوت شد.

این اردو از ۱۸ آبان‌ماه با میزبانی شهر بجنورد آغاز شده و تا ۲۸ آبان‌ماه زیر نظر محمد محمدی بریمانلو، سرمربی تیم ملی جودو و کادر فنی این تیم برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است که اشرفی دارای کارنامه افتخاری در سطح ملی و بین‌المللی است که از جمله مهم‌ترین دستاورد‌های او می‌توان به کسب مدال برنز در رقابت‌های نوجوانان و جوانان آسیا و همچنین کسب مدال نقره در رقابت‌های دانش‌آموزی جهان در سال ۲۰۲۴ اشاره کرد.