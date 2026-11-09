استاندار خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت پیش‌بینی تمهیدات لازم برای مدیریت شرایط اضطراری، خواستار الزام صنایع به ذخیره‌سازی سوخت دوم و تجهیز مدارس به سوخت جایگزین شد تا اختلال در تأمین انرژی به توقف تولید و تعطیلی مراکز آموزشی منجر نشود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، بهمن نوری در نشست مدیریت بحران خراسان شمالی گفت: مدیران باید با برنامه‌ریزی پیشگیرانه، زمینه استمرار فعالیت واحد‌های تولیدی و خدماتی را در شرایط بحرانی فراهم کنند.

وی با اشاره به ضرورت تأمین سوخت جایگزین برای مراکز آموزشی افزود: مدارس استان نیز باید به سوخت دوم مجهز شوند تا در شرایط اضطراری امکان ادامه فعالیت آنها فراهم باشد.

استاندار خراسان شمالی تأکید کرد: مدارس تا حد امکان نباید تعطیل شوند و باید تمهیدات لازم برای استمرار آموزش دانش‌آموزان در شرایط مختلف اندیشیده شود.

نوری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برآورد ۲۵ همت ذخایر مواد معدنی استان گفت: این ظرفیت ارزشمند باید با برنامه‌ریزی مناسب و فعال‌سازی معادن به فرصت اقتصادی و توسعه‌ای تبدیل شود.

وی همچنین ساخت‌وساز‌های غیرمجاز را تهدیدی برای منابع ملی دانست و اظهار کرد: مقابله با این تخلفات باید به‌صورت روزانه در دستور کار مدیران قرار گیرد.

استاندار خراسان شمالی با تأکید بر نقش جهاد کشاورزی در نظارت بر ساخت و ساز‌های غیرمجاز افزود: این سازمان ابزار‌های نظارتی متعددی در اختیار دارد و باید با فعال‌سازی این ظرفیت‌ها برای جلوگیری از تخلفات و صیانت از منابع ملی اقدام کند.

نوری با اشاره به همراهی مردم با نظام و انقلاب خاطرنشان کرد: مردم همواره پای انقلاب ایستاده‌اند و مدیران وظیفه دارند با خدمت‌رسانی مناسب، پاسخگوی این همراهی باشند.