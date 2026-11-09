به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، سرهنگ قاسم جانعلی‌پور گفت: در پی گزارش جعل امضا و اثر انگشت و انتقال غیرقانونی اسناد مالکیت دو قطعه زمین در رشت، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: اعضای این باند با شناسایی املاک بدون سکنه و متعلق به مالکان مقیم خارج از کشور یا افراد فوت‌شده، از طریق جعل مبایعه‌نامه و استفاده از هویت‌های جعلی، اسناد مالکیت را به نام خود دریافت کرده و تعدادی از املاک را به دیگران منتقل کرده بودند.

جانشین فرمانده انتظامی گیلان از دستگیری دو متهم ۳۸ و ۴۲ ساله در این پرونده خبر داد و گفت: ارزش املاک تصاحب و فروخته‌شده بیش از هزار میلیارد تومان برآورد شده و تحقیقات برای شناسایی سایر عوامل و مالباختگان ادامه دارد.

سرهنگ جانعلی‌پور به شهروندان توصیه کرد پیش از انجام معاملات ملکی، اصالت اسناد و هویت فروشندگان را از طریق مراجع رسمی بررسی کنند.